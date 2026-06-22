Teljes vágányzár, brutális késések és pótlóbusz az egyik vasúti fővonalon felsővezeték-szakadás miatt

A MÁV közölte a változások részleteit is:
- a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé (Railjetek, EuroCityk, soproni és szombathelyi InterCityk),
- Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek,
- a S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek,
- Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek,
- az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek,
- a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket a fennakadás végéig,
- a győri fővonalon a fennakadás végéig valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.
Az S10-es pótlóbuszok megállói:
- Bicske, vasútállomás (4-es kocsiállás)
- Bicske, Műszaki Áruház
- Herceghalom, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Biatorbágy, vasútállomás (VOLÁN)
Az IC pótlóbuszok megállói:
- Kelenföld vasútállomás (Etele tér, MÁVBUSZ)
- Tatabánya, autóbusz-állomás (19-es kocsiállás)