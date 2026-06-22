Teljes vágányzár, brutális késések és pótlóbusz az egyik vasúti fővonalon felsővezeték-szakadás miatt

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését, sorsdöntő szavazások jönnek

Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése, ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Kedden egy sor fontos indítványról, így a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról is szavazhatnak – benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.