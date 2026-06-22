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Nyitókép: Pixabay

Teljes vágányzár, brutális késések és pótlóbusz az egyik vasúti fővonalon felsővezeték-szakadás miatt

Infostart

A győri fővonalon jelentősen, akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés.

A MÁV közölte a változások részleteit is:

  • a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé (Railjetek, EuroCityk, soproni és szombathelyi InterCityk),
  • Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek,
  • a S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek,
  • Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek,
  • az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek,
  • a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket a fennakadás végéig,
  • a győri fővonalon a fennakadás végéig valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.

Az S10-es pótlóbuszok megállói:

  • Bicske, vasútállomás (4-es kocsiállás)
  • Bicske, Műszaki Áruház
  • Herceghalom, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
  • Biatorbágy, vasútállomás (VOLÁN)

Az IC pótlóbuszok megállói:

  • Kelenföld vasútállomás (Etele tér, MÁVBUSZ)
  • Tatabánya, autóbusz-állomás (19-es kocsiállás)
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Kezdőlap    Belföld    Teljes vágányzár, brutális késések és pótlóbusz az egyik vasúti fővonalon felsővezeték-szakadás miatt

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