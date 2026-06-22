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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter „Tisztítótűz”-beszédére reagálnak a frakcióvezetők – cikkünk frissül!

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Toroczkai László Magyar Péter múltjára reagált először.

Toroczkai László Mi Hazánk-frakcióvezető válaszolt először Magyar Péter miniszterelnöknek napirend előtt, és rögtön azzal kezdte, hogy „miniszterelnök úr is kezdje előkészíteni a Balásy Gyulával kötött szerződéseit”, és hitelesebb lett volna a beszéde, ha nem kötött volna egy csomó szerződést, és nem lett volna köztörvényes ügyben mentelmi ügye – mondta. Ezután az Ilaria Salis-mentelmi ügy-féle EP-szavazásról beszélt, mondván, Magyar Péter hol volt a szavazáskor?

Ezután sérelmezte, hogy nem lehet érdemben vitatkozni a javaslatról, mert nem nyújtották eddig be. MInt mondta, a korrupció ellen fel kell lépni, mindekninek el kell számolnia, a miniszterelnöknek is, ebben partnerek leszünk – de abban nem, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét – tette hozzá. De jó lenne, ha eldöntenék, mit akarnak: mi lesz a polgármesterekkel például? És úgy akarják elmozdítani az államfőt, hogy a saját bábjukat teszik oda? Akkor ugyanolyanok, mint az elődeik. A társadalmi egyeztetés egy Fidesz-féle kamu, ők is hányszor megcsinálták ezt. Alkotmányozó nemzetgyűlésre lenne szükség – mondta.

Rétvári Bence (KDNP) azt mondta: a maffiázásról annyit, a leghatározottabban visszautasítom azt a hangot, amit itt megenged velünk szemben – mondta. Vannak emberek, akik hazaszeretetből jöttek ide, mert építeni akarják a hazájukat – fogalmazott, azzal a céllal, hogy a magyarok erősebbek legyenek és jobban menjen a családoknak. Kikérem magamnak, hogy velünk kapcsolatban maffiáról beszéljen – mondta. Minket maffiáz? Ki volt ott évekig a külügyben, a Magyar közút, a Volánbusz, az MBH Bank, a Diákhitel Központ vezetőségében. Akkor Ön 14 évig építette ezt a maffiát? – mondta. A másik ember alapvető méltóságát tisztelni kell. Antall József sosem beszélt volna így a parlamentben. Politikai tűzparancsot ad ki a parlamentben? A törvényeket mindenkinek be kell tartania, ebben egyetértünk, de Ön most Orbán Viktor ellenzékeként beszél, de közben eltörlik a kamatstopot, a benzinárstopot eltörlik és így tovább, a kormányzásuk kudarc kudarc hátán – de nem erről beszél, hanem hadjátratot indít az ellenzék ellen. Örökre benne ragad az Orbán Viktor ellenzékének szerepében, ahelyett, hogy az országot kormányozná. Tartsa tiszteletben a 2,5 millió Fidesz-szavazót is. Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság ügyében semmilyen konkrét törvénysértést megnevezni. Mert nincs ilyen. Csak azért zavarja Önöket, mert nem Ön nevezte ki őket – ez az egy bűnük az Ön szemében – mondta Rétvári Bence, aki szerint Magyar Péter erőszakossága miatt nem ő a legnépszerűbb a Tiszában.

Gulyás Gergely (Fidesz) szerint nem a miniszterelnök eddigi legnagyobb, hanem legrosszabb beszéde volt. Miért támogatta az Orbán-kormányt 14 éven keresztül? – kérdezte. Azért, mert ez a korszak Magyarország elmúlt 100 évének legjobb időszaka volt. Becsületsértő és felháborító beszéd volt. Magyar Péter pontosan tudta, hogy ebben az időszakban a GDP megkétszereződött, a minimálbér megháromszorozódott, és 1 millió új munkahelyet teremtettünk. Akkor még Ön is úgy gondolta, hogy jobb, ha egy jobboldali kormány van. De nem kapott felhatalmazást 2,5 millió ember képviselőinek kollektív bűnössé tétele – Ön még néhány éve is ennek az Orbánt tapsoló része volt – mondta Gulyás Gergely. Amit Ön csinál, az felszámolja Magyarországon a politikai közbeszédet, szégyen. Ön nem a maffiával küzd, hanem diktatúrát épít. Aki le akarja váltani a közjogi méltóságokat, visszahatályú erőszakos jogalkotással, az nem demokráciát épít. Tisza Kálmán 40 évig volt képviselő, Jókai Mór 35 évig, a magyar közjogi hagyományokat rúgják most föl. A Kúria és OBH elnökének leváltása indokolhatatlan, még az ítélkezési szokásokat sem befolyásolták. Önnek abban kell döntenie, hogy diktatúrát épít-e, fenyeget és ellehetlenít, és olyan stílust enged meg magának, amit még senki itt – és elfogadhatatlan visszamenőleges hatállyal eltávolítani közjogi méltóságokat. Gondolja át, hogy jó irányba indultak-e el, de az a stílus megengedhetetlen, a jogszabályokat nem nyújtották be, így érdemben nem lehet vitázni róluk – mondta, miközben kamu Zsolti bácsi üggyel jöttek a kampányban – zárta.

Bujdosó Andrea (Tisza) azzal kezdte: „én is azért vagyok itt, hogy megtisztítsuk Magyarországot a korrupció és lopás hálózatától”. A Tisza ezért van itt, és 3,5 millióan ezért szavaztak ránk. Az Önök jó része itt ült, és megszavazták ezeket a rabló törvényeket. És mi nem az Önök szavazóiról beszélünk. Őket Önök is becsapták, megtévesztették – mondta.

Ezután a frakcióvezető egy fiktív „vallomást” olvasott fel, a köztársasági elnöki pozícióból – amit véleménye szerint Sulyok Tamásnak kellett volna elmondania. „Meg kellett volna szólalnom minden alkalommal, amikor a félelem, kirekesztés, erőszak uralta a közéletet” – ez volt a lényege. „Ha egy köztársasági elnök nem tudja szolgálni a nemzet egységét, le kell mondania” – ezt kellett volna május 31-éig hallanunk – mondta Bujdosó Andrea.

Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában egy „pszichológusi leírást” adott Rétvári Bencéről: tagadja a történteket, felcseréli a támadó és az áldozat szerepét, és azt állítja, hogy ő az áldozat. Önök vezették ezt az országot, majd elkezdenek áldozatként viselkedik. Stíluskérdésekről beszél, miközben ezért választottak meg minket, hogy elszámoltassunk. És azt mondja, hogy rólunk sosem beszéltek ilyen stílusban, és nem szakad magukra a mennyezet? És most pult alól videózgatnak, majd letagadják? – mondta. Éveken át gyaláztak engem, minket, a jelzőikkel teli volt a sajtójuk, és most azt hazudják, hogy Önök nem gyalázkodnak, és ez a stílus megengedhetetlen? Komolytalan, hogy

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter „Tisztítótűz”-beszédére reagálnak a frakcióvezetők – cikkünk frissül!

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