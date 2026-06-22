Navracsics Tibor: szinte már csak bizonytalan szavazói maradtak a Fidesznek

A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint bár heterogénebb a Fidesz szimpatizánsainak a tábora, a pártnak vissza kell térnie a polgári Magyarország eszmeiségéhez. A megújulás lehetőségeiről pedig azt mondta a Hír TV-nek adott interjújában, hogy szerinte ez „új névvel, új vezetőséggel vagy új szervezettel” valósulhatna meg.

„Orbán Viktor egy évre vállalta a pártelnöki pozíciót. Úgy gondolom, hogy ez az egy év adatott nekünk arra, hogy a Fideszt újradefiniáljuk, vagy ismét definiáljuk, hogy mi a Fidesz, ami a választópolgárok számára egy azonosulási pontot teremt” – tette hozzá Navracsics Tibor.

A korábbi tárcavezető arra is kitért, hogy most a 2010 és 2026 közötti kormányzati teljesítmény megvédése a legfontosabb feladatuk,

amit véleménye szerint a Tisza Párt és a Mi Hazánk úgy állít be, mintha az „maga a pokol lett volna”.

Úgy véli, a Fidesz akkor vált nagy párttá, amikor polgári párttá alakult, ami 1994 és 1998 közé tehető az ő megítélése szerint. Mint fogalmazott, 2002-ben aztán jött egy másik nagy hullám, az úgynevezett szövetségi bővülés időszaka, de

„mindez ugyanazon értékrend mentén ment, amelynek a lényege az, hogy azért politizáljunk, hogy ez az ország a sikeres emberek országa legyen”.

Navracsics Tibor szerint akár az 1998 és 2002 közötti, akár a 2010 és 2014 közötti időszakra tekintünk vissza – a Fidesz korábbi vagy köztes, ellenzékben mutatott politizálását is figyelembe véve – az látható, hogy rengeteg mindent tettek az országért, és szerinte összességében ez elmondható a 2010 és 2026 közötti nagy periódusról is.

A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról is beszélt, hogy arra kapott felkérést Orbán Viktortól, hogy az önkormányzati tagozatot működtesse. „Ma Budapesten gyakorlatilag kis párt vagyunk. Ezzel szembe kell nézni, és ez nem maradhat így.

Annyi éven keresztül hallottam azt, hogy nem kell foglalkozni a bizonytalan szavazókkal, csak a biztos szavazókkal kell foglalkozni, hogy mára szinte már csak bizonytalan szavazóink vannak

– magyarázta Navracsics Tibor.

A korábbi miniszter azt gondolja, a 2024-es önkormányzati választás már egyfajta riasztójelzés volt számukra, hogy egyes kisvárosokban is elvesztették a korábbi jelentős támogatásukat.

A cikk Kalapos Mihály összefoglalója alapján készült.