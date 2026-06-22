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Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images

Előre és utólag is kulcsfontosságú lehet ez az új nyugdíjkalkulátor

Infostart / MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is.

Az új kalkulátor segíti az állampolgárokat a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik – írták.

Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt (és a kalkulátorba begépelt) majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük -ismertették.

Mindkét típusú kalkulátornál lehetőség van a teljes hazai önkéntes nyugdíjpénztári szektorra – az adott piaci szereplők konkrét portfólióira – is elvégezni a kalkulációt. A kalkulátor ugyanis a pénztárak aktuális költséglevonásait, illetve a pénztári portfóliók elmúlt időszakának hosszú távú nettó hozamrátáit alapul véve mutatja meg a konkrét elvárt befizetés mértékét a célul kitűzött nyugdíjkiegészítéshez, illetve a vállalt havi befizetés után várható nyugdíjkiegészítés mértékét.

Közölték: a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10, 15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. Számít az is, hogy a fogyasztónak van-e már pénztári nyugdíjcélú megtakarítása, milyen kockázatú pénztári portfóliót részesítene előnyben, számíthat-e munkáltatói hozzájárulásra, igénybe vehet-e adójóváírást, illetve, hogy a tagdíj-befizetésének mekkora hányadát teszi ki a pénztári költséglevonás. Ugyanakkor az elvégzett kalkuláció eredménye mindenkor tájékoztató jellegű, becsléseken alapul, azok elérése a jövőben nem garantálható.

A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik. A pénztárak az átlagos hosszú távú kedvező hozamok és alacsony költségek miatt versenyképes szereplők a nyugdíj-előtakarékossági ajánlatok piacán. Ha valaki aktív jövedelemszerző éveinek elején, már húszas éveiben kezdi meg a tagdíjfizetést, sokkal kisebb összegű havi tehervállalással is hasonló nyugdíjkiegészítésre tehet szert, mint a negyvenes éveikben magasabb összeggel előtakarékoskodni kezdők – jegyezte meg az MNB.

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Kezdőlap    Gazdaság    Előre és utólag is kulcsfontosságú lehet ez az új nyugdíjkalkulátor

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