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Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Fidesz: a Zsolti bácsi ügy kamu, újabb feljelentés jön

Infostart / MTI

A fideszes Panyi Miklós „kamunak” nevezte hétfői sajtótájékoztatóján az úgynevezett „Zsolti bácsi ügyet”, amelyet szerinte azért építettek fel a Tisza Párt közreműködésével, hogy a jobboldalt pedofil váddal bélyegezzék meg.

Panyi Miklós – Pócs János fideszes képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatóján – úgy értékelt: az elmúlt hat napban bebizonyosodott, hogy az úgynevezett „Zsolti bácsi ügy nem létezik, nincs, ez egy kamu történet”, amit azért építettek fel, hogy a jobboldalt és jobboldali politikusokat a legsúlyosabb váddal, a pedofil váddal bélyegezzenek meg.

Azt állította: az ügy felépítésében, a vád a megfogalmazásában a Tisza Párt nyakig benne van, hiszen a Tisza „házi médiája” a Kontroll és annak alapítója, a Magyar Péter miniszterelnök testvére Magyar Márton több millió forintot fizetett az ügy koronatanújának nevezett Bangó Sándornak.

Hangsúlyozta: 9 hónapja fogalmazódott meg a Zsolti bácsis történet, szerinte azonban mostanra kiderült, hogy a vád összeomlott, hiszen nincsenek dokumentumok, felvételek és hiteles tanúk sem.

Panyi Miklós közölte: az üggyel kapcsolatban még több dokumentummal és bizonyítékkal rendelkeznek, ezeket a következő napokban nyilvánosságra hozzák. Jelezte: hétfőn az Országgyűlésben a miniszterelnököt is kérdezik ebben az ügyben.

Pócs János az MTI kérdésére elmondta: kedden teszi meg újabb feljelentését az ügyben az ügyészségen.

Pócs János múlt pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy bűncselekményre való felbujtás miatt tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen.

A fideszes képviselő korábban a Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: a Zsolti bácsi ügy kamu, újabb feljelentés jön

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