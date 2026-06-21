Eb-ezüstéremes a női párbajtőrcsapat

A Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású együttes a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, ahol a házigazdák világbajnok alakulatával került szembe. Sokáig az ellenfél vezetett, de a közepén Muhari 10-1-es asszóval fordított, majd a folytatásban megint a hazaiak álltak jobban, végül pedig jól gazdálkodtak az előnyükkel és 42-36-ra győztek.

Legutóbb két éve, Bázelben nyert érmet Európa-bajnokságon a magyar női párbajtőregyüttes, akkor is ezüstöt.

A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezését szerezték Antonyban. Előzőleg harmadik lett a kardozó Szatmári András és Muhari Eszter, illetve győzött a Szilágyi Áron, Szatmári, Rabb Krisztián, Dallos Benedek alkotta férfi kardegyüttes.