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Muhari Eszter a legjobb tizenhat közé kerülésért vívott asszója után a nõi párbajtõrözõk fõtábláján a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Eb-ezüstéremes a női párbajtőrcsapat

Infostart / MTI

Ezüstérmet szerzett vasárnap a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokság zárónapján, Antonyban.

A Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású együttes a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, ahol a házigazdák világbajnok alakulatával került szembe. Sokáig az ellenfél vezetett, de a közepén Muhari 10-1-es asszóval fordított, majd a folytatásban megint a hazaiak álltak jobban, végül pedig jól gazdálkodtak az előnyükkel és 42-36-ra győztek.

Legutóbb két éve, Bázelben nyert érmet Európa-bajnokságon a magyar női párbajtőregyüttes, akkor is ezüstöt.

A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezését szerezték Antonyban. Előzőleg harmadik lett a kardozó Szatmári András és Muhari Eszter, illetve győzött a Szilágyi Áron, Szatmári, Rabb Krisztián, Dallos Benedek alkotta férfi kardegyüttes.

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