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Nyitókép: Pixabay

Gigantikus robbanás rázta meg Katart, nappali fénybe borította az éjszakát – videó

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18 ember eltűnt, 54 megsérült. A Ras Laffan gázmező melletti ipartelepen történt robbanás erejét a több mint nyolcvan kilométerre található Dohában is érezték.

Vasárnap késő este hatalmas robbanást jelentettek Katarból, a Ras Laffan gázmező melletti ipartelepről – írja a The Peninsula Quatar híradása nyomán a Portfolio.

A hatóságok 54 sérültről és 18 eltűntről számoltak be. A katari belügyminisztérium közölte: „A Ras Laffan ipari övezet egyik gyárában történt balesetben összesen 54-en sérültek meg, a Belbiztonsági Erők »Lekhwiya« kutató-mentő csapata a polgári védelemmel együttműködve 18 eltűnt személy felkutatására irányuló műveletet folytat.”

A robbanást a 80 kilométerre lévő Dohában is lehetett érezni. Többen arról számoltak be, hogy a lökéshullámtól megremegtek az épületek, sokan földrengéshez hasonlónak írták le a helyzetet.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a robbanást, a Reuters egy belső forrásra hivatkozva annyit írt, hogy a Barzan cseppfolyósított földgáz feldolgozó üzemben történt egy műhiba miatt.

Még nem ismert, milyen hatással lesz az incidens az ország LNG előállító kapacitására, esetlegesen mennyivel, és meddig csökken az energiahordozó elérhetősége a világpiacon.

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Kezdőlap    Külföld    Gigantikus robbanás rázta meg Katart, nappali fénybe borította az éjszakát – videó

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