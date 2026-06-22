Gigantikus robbanás rázta meg Katart, nappali fénybe borította az éjszakát – videó

Vasárnap késő este hatalmas robbanást jelentettek Katarból, a Ras Laffan gázmező melletti ipartelepről – írja a The Peninsula Quatar híradása nyomán a Portfolio.

A hatóságok 54 sérültről és 18 eltűntről számoltak be. A katari belügyminisztérium közölte: „A Ras Laffan ipari övezet egyik gyárában történt balesetben összesen 54-en sérültek meg, a Belbiztonsági Erők »Lekhwiya« kutató-mentő csapata a polgári védelemmel együttműködve 18 eltűnt személy felkutatására irányuló műveletet folytat.”

Video reportedly showing the moment of the explosion in the Ras Laffan Industrial City area of Qatar.pic.twitter.com/uWTP9Ef6fk https://t.co/V4XGXkJ65m — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

A robbanást a 80 kilométerre lévő Dohában is lehetett érezni. Többen arról számoltak be, hogy a lökéshullámtól megremegtek az épületek, sokan földrengéshez hasonlónak írták le a helyzetet.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a robbanást, a Reuters egy belső forrásra hivatkozva annyit írt, hogy a Barzan cseppfolyósított földgáz feldolgozó üzemben történt egy műhiba miatt.

Még nem ismert, milyen hatással lesz az incidens az ország LNG előállító kapacitására, esetlegesen mennyivel, és meddig csökken az energiahordozó elérhetősége a világpiacon.