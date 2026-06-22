Kármán András az euró bevezetéséről írt, kijelölt egy kulcsdátumot is

Kármán András a Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kirjákosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott bilaterális tárgyalást.

A tárcavezető kitért a referenciakamat-stopra is. Mint írta: ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondtuk, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzáloghitelek kamatstopja.

Ezzel kapcsolatban közölte: a Tisza felelősen, konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak.