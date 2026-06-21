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PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Raphinha #11 of Brazil points to the corner during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Brad Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Nyitókép: Brad Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Most lehet bajban a brazíl válogatott

Infostart / MTI

A vizsgálatok megerősítették Raphinhának, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapemberének combizomsérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.

A brazil szövetség (CBF) azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték a 29 éves támadó „intenzív kezelését”, és napról napra megvizsgálják majd az állapotát.

Az EFE spanyol hírügynökség ugyanakkor a csapathoz közelálló forrásoktól úgy értesült, hogy Raphinha legkorábban a nyolcaddöntőben lehet bevethető állapotban. Mindez azt jelenti, hogy a Barcelona szélsője - aki pénteken a Haiti ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés első félidejében sérült meg, és azonnal lecserélték – nem játszhat a csoportkör harmadik fordulójában, amikor az ötszörös vb-győztes dél-amerikaiak szerdán a skótokkal találkoznak, de továbbjutás esetén még a legjobb 32 között sem.

Sőt, egyes források azt sem tartják kizártnak, hogy Raphinha sérülése nem is jön rendben a vb ideje alatt.

A Barcelona alapembere a 2024/25-ös szezonban szinte végig pályán volt, ezzel szemben a legutóbbi idényben 112 napot volt sérült és – a Transfermarkt adatai alapján – 24 mérkőzést kényszerült kihagyni. Kálváriája nem sokkal a szezon kezdete után, szeptember végén kezdődött, akkor – csakúgy, mint most – a jobb combizmával akadtak problémái, és tíz találkozón nem számíthattak rá. Egyéb sérülései után március végén, a válogatottban ismét a jobb combizma sérült meg, és a teljes áprilist kihagyta, májusban, a bajnoki hajrára tért vissza és két meccsen összesen 89 játékpercet kapott.

A C csoportban két forduló után a brazilok jobb gólkülönbségükkel előzik meg a hozzájuk hasonlóan négypontos marokkói válogatottat, Skóciának három, Haitinek nulla pontja van.

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