Tragikus véget ért a fürdőzés a Holt-Tiszán – képek

A helyszínre a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egysége, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság és az Életjel önkéntes búváregysége vonult.

Helyi halőrök csónakokkal segítettek a keresésben – olvasható a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-oldalán. A beavatkozást erősen nehezítette a közben kialakult hatalmas esőzés, vihar. A keresést a felhőszakadás idejére fel is kellett függeszteni.

Az egységek szonárt is használtak a víz alatti kutatáshoz, végül azonban az eltűnt személyt holtan emelték ki a vízből.