ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Tragikus véget ért a fürdőzés a Holt-Tiszán – képek

Infostart

Cibakházára, a Gödörnek nevezett Holt-Tisza részére kaptak riasztást minap a hatóságok, miután fürdőzés közben eltűnt egy középkorú férfi.

A helyszínre a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egysége, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság és az Életjel önkéntes búváregysége vonult.

Helyi halőrök csónakokkal segítettek a keresésben – olvasható a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-oldalán. A beavatkozást erősen nehezítette a közben kialakult hatalmas esőzés, vihar. A keresést a felhőszakadás idejére fel is kellett függeszteni.

Az egységek szonárt is használtak a víz alatti kutatáshoz, végül azonban az eltűnt személyt holtan emelték ki a vízből.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tragikus véget ért a fürdőzés a Holt-Tiszán – képek

halálos baleset

keresés

fulladás

holt-tisza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak
A Nemzeti Pedagógus Kar napokban újraválasztott elnöke szerint a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak, és ez érződik a létszámhiány enyhülésében is. Horváth Péter erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, és kifejtette azt is, hogy az alapbérek 20 százalékát differenciált bérekre fordítanák.
 

Horváth Péter a pedagógus kar esetleges megszüntetéséről: ezt eddig csak az ellentábor híresztelte

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forintmilliárdokat érő, egykor botrányt keltő festmények kerülnek kalapács alá Londonban

Forintmilliárdokat érő, egykor botrányt keltő festmények kerülnek kalapács alá Londonban

Nagy dobásra készül Londonban a Sotheby’s. Soha olyan értékes gyűjtemény nem került kalapács alá Európában, mint a Lewis-kollekció, amelyet a brit fővárosban árverez el az aukciósház. A brit milliárdos, a Tottenham Hotspur futballklub egykori tulajdonosa, Joe Lewis és lánya, Vivienne kivételes szemmel összeválogatott modern alkotásai alsó hangon 80 milliárd forintot érnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Káosz a Balatonnál: ezen a szakaszon nem közlekednek a vonatok, nagy késésekre kell készülni

Káosz a Balatonnál: ezen a szakaszon nem közlekednek a vonatok, nagy késésekre kell készülni

Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland

US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland

The face-to-face meeting follows ongoing fighting in Lebanon and Iran's claim to have shut the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 15:26
Tizenegyre nőtt a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak a száma
2026. június 21. 14:18
Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak
×
×