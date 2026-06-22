Magyar Péter elmondta, milyen lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal

A kormányfő a napirend előtti felszólalására reagáló frakcióknak adott válaszában azt mondta: a hivatal egyik elnökhelyettese reményeik szerint – az erről szóló pályázattól függően – „egy neves, NAV-os pénzügyőr lesz”, a többi elnökhelyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be, egyikük a nyomozati szakért fog, a másik a vádemelésért, a harmadik pedig a fellebbvitelért fog felelni.

„Ez nem ÁVO, szerintem nyissa ki a történelemkönyveket” – jegyezte meg Magyar Péter egy ellenzéki bekiabálásra reagálva.

A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntetőeljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat, illetve bűncselekmény alapos gyanúja esetén az eljárást „átfordítja büntetőeljárásba”.

Jelezte: a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot, és minden rendvédelmi szervezetet, és lesznek ügyek, amelyeket magához vonhat.

Példaként említette a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét, amelyben szerinte az ügyészség és a rendőrség évekig semmit nem tett.