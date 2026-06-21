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2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
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Az argentin Lionel Messi ünnepli elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gól Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/AP/Ed Zurga

Leleplezték a valaha készült leghatalmasabb Messi-szobrot – videó

Infostart / MTI

Miután Lionel Messi a világbajnokságon mesterhármassal kezdett a címvédő argentin labdarúgó-válogatottban Algéria ellen (3–0), szülőhazájában felavatták a róla készült óriási szobrot, amely 26 méter magas és 70 tonnát nyom.

A TyC Sports televíziócsatorna beszámolója szerint Neuquén tartomány azonos nevű székhelyén leplezték le a műalkotást, amelyet Aldo Beroisa szobrászművész készített egy év alatt, és amely a legnagyobb szobor a világon a nyolcszoros aranylabdásról, aki szerdán ünnepli 39. születésnapját.

Az eddigi leghatalmasabb – 21 méteres – Messi-szobor az indiai Kolkatában állt, amelyet azonban az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb rajtja előtt, június elején le kellett bontani, miután kiderült, hogy a szerkezet erős szélben ingataggá vált és a ledőlés veszélyét hordozta.

Messi, akinek a mostani a hatodik világbajnoksága, az Algériának lőtt három találatával 16 gólossá lépett elő vb-történetben, és a vonatkozó listán beérte az eddigi éllovas német Miroslav Klosét. A sikeres csoportkörös bemutatkozás után

az argentinok csapatkapitánya már hétfőn egyedüli rekorderré válhat,

ha betalál az ausztrálok kapujába.

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