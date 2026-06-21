Leleplezték a valaha készült leghatalmasabb Messi-szobrot – videó

A TyC Sports televíziócsatorna beszámolója szerint Neuquén tartomány azonos nevű székhelyén leplezték le a műalkotást, amelyet Aldo Beroisa szobrászművész készített egy év alatt, és amely a legnagyobb szobor a világon a nyolcszoros aranylabdásról, aki szerdán ünnepli 39. születésnapját.

Az eddigi leghatalmasabb – 21 méteres – Messi-szobor az indiai Kolkatában állt, amelyet azonban az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb rajtja előtt, június elején le kellett bontani, miután kiderült, hogy a szerkezet erős szélben ingataggá vált és a ledőlés veszélyét hordozta.

? ¡UN HOMENAJE A LA ALTURA DE SU FIGURA!



? En la ciudad de Cultral Co (Neuquén), se inauguró la estatua más alta del mundo en honor a Lionel Messi.



?? Con más de 70 toneladas y 26 metros de altura, la escultura superó a la que le hicieron en India ??.



❤️ Se pasaron… pic.twitter.com/m0wH6RWeQJ — 351 Deportes (@351Deportes) June 21, 2026

Messi, akinek a mostani a hatodik világbajnoksága, az Algériának lőtt három találatával 16 gólossá lépett elő vb-történetben, és a vonatkozó listán beérte az eddigi éllovas német Miroslav Klosét. A sikeres csoportkörös bemutatkozás után

az argentinok csapatkapitánya már hétfőn egyedüli rekorderré válhat,

ha betalál az ausztrálok kapujába.