„Nem erre adtunk felhatalmazást!” – tiltakoznak a kormány egyik intézkedése miatt

A Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani – írta közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége.

A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek június 26-ra. „Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz” – idézte a holtankoljak.hu a közleményt.

A bejegyzés szerint a Tisza legújabb törvényjavaslata „minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!".