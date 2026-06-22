Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban

Azt írták: a korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius-fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben.
Nyitókép: Járókelők a hőségben egy párásítónál a budapesti Kossuth Lajos téren 2026. június 22-én.
Azt írták: a korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius-fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben.
Nyitókép: Járókelők a hőségben egy párásítónál a budapesti Kossuth Lajos téren 2026. június 22-én.
Indul a Tisztítótűz művelet: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lesz. A kormányfő szerint Magyarország történetének legnagyobb vagyonfeltárási és vagyonvisszaszerzési programja indul el.
Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma: 2026 első félévében 23 százalékkal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten.
Wes Streeting - who was seen as a possible challenger to Burnham in a leadership contest - says he backs the former Greater Manchester mayor.