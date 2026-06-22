A várnál gyorsabban jöhet új miniszterelnök Keir Starmer lemondása után

Starmer hétfőn, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, hogy távozási szándékáról már tájékoztatta III. Károly királyt. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt, Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért.

Az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter, Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára és a volt manchesteri polgármestert támogatja.

Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a Munkáspárt vezetői tisztségében és így a miniszterelnöki székben.

Starmer közölte: azt javasolja, hogy a NEC július 9-én indítsa el az utódjelölési folyamatot, amely így a parlament július végén kezdődő nyári szünetéig befejeződhet, és még a parlamenti munka szeptemberi kezdete előtt új vezető kerülhet a Munkáspárt és a kormány élére, abban az esetben is, ha posztért többen versenybe szállnak. Andy Burnham és Wes Streeting hétfői bejelentései nyomán azonban az valószínűsíthető, hogy

Burnham akár még a nyári parlamenti szünet előtt átveheti a pártvezetői és a miniszterelnöki posztot.

Távozását bejelentő hétfői nyilatkozatában Keir Starmer közölte, hogy az utódválasztási folyamat végéig továbbra is ellátja miniszterelnöki feladatait.

Andy Burnham pártvezetővé és miniszterelnökké választását a Munkáspárt alsóházi frakciójának 201 tagja – a pártcsoport tagságának fele – támogatja, vagyis a volt manchesteri polgármestert támogató frakciótagok száma messze meghaladja a vezetőváltási folyamat elindításához minimálisan előírt 20 százalékot, amely a jelenlegi frakciólétszám alapján 81 támogató aláírást jelent.

Nem egész két év adatott meg Keir Starmernek Keir Starmer Nagy-Britannia hetedik munkáspárti miniszterelnöke, de ő töltötte a legrövidebb időt a Labour kormányfőjeként a Downing Streeten, ugyanis nem egészen két éve, a 2024 júliusában aratott parlamenti választási győzelem után vette át a miniszterelnöki tisztséget konzervatív párti elődjétől, Rishi Sunaktól. Hétfőn bejelentett távozása egyben azt is jelenti, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás óta Starmer utódja lesz Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke.

(A nyitóképen: Wes Streeting szociális és egészségügyi miniszter a BBC brit közszolgálati rádiónak nyilatkozik a kormányzó brit Munkáspárt liverpooli kongresszusának második napi tanácskozásán 2025. szeptember 30-án.)