Mi lehet az oka a sok gólnak a vb-n?

A BBC érdekes összeállításban igyekezett megfejteni, minek tulajdonítható a sok gól. Mint kigyűjtötte, 68 év után először fordult elő, hogy mindössze 33 mérkőzésre volt szükség a háromjegyű szám eléréséhez.

A Liverpool csatára, Cody Gakpo a holland válogatott negyedik góljával érte el a századikat, Svédország elleni.

A vb-k történetében csupán 1954-ben, Svájcban kellett kevesebb mérkőzés száz gólhoz, s ebbe alaposan „besegített” a két csoportmérkőzésén 17 gólt szerző magyar válogatott is. 1954-ben a huszadik mérkőzésen született meg a századik gól.

„Valószínűleg a legkiegyensúlyozottabb és taktikailag legszorosabb mérkőzés, amit eddig láttam, a Hollandia–Japán meccs volt és még azon is négy gól született” – mondta Ellen White, az Európa-bajnok angol női labdarúgó a BBC Sportnak.

A 2014-es brazíliai tornán 36 mérkőzés kellett a 100 gól eléréséhez, ugyanannyi, mint 1982-ben. 1978-ban Argentínában és 1994-ben az Egyesült Államokban 38 mérkőzésre volt szükség. A mostani világbajnokság első 36 meccsén átlagosan 3,03 gól esett, és van rá esély, hogy a torna végéig akár háromszáz is szülessen.

A sok gól egyik oka az Adidas Trionda nevű labdája lehet. Már több kapust is meglepett a labda röppályája. Jó példa volt ere Kylian Mbappé második gólja– eddig a torna legtávolabbról elért gólja –, 30 méterről lőtt a szenegáli kapus, Edouard Mendy hálójába. Ez volt az öt gól egyike az első fordulóban, amelyeket több mint 22 méterről szereztek.

Több mint 25 méterről lőtt a kapuba a svéd Yasin Ayari (kétszer is) Tunézia, az ausztrál Connor Metcalfe Törökország és a marokkói Ismael Saibari Brazília ellen.

Joe Hart, az angol válogatott korábbi kapusa a BBC Sportnak nyilatkozva azt sugallta, hogy a kapusoknak nehézséget okoz a labda hárítása. Észrevette, hogy a labda gyorsabban száguld Jordan Pickford felett, mint várta, amikor a horvát Martin Baturina a kapujába lőtt. Több mint 10 gól született a tizenhatoson kívülről.

„Van egy-két eset, amikor ez a labda nem feltétlenül úgy viselkedett, ahogy az várható lenne” – mondta Paul Robinson, az angol válogatott korábbi kapusa, aki a BBC Sportnak dolgozik a világbajnokságon.

Nem ez az első alkalom, hogy a világbajnoki labdák problémákat okoznak. A 2010-es dél-afrikai torna során a Jabulaniról úgy gondolták, hogy több távoli gólban is szerepet játszott. Ott a torna 145 góljából 26 a tizenhatoson kívülről született.

Gól nélküli döntetlenből eddig mindössze kettő akadt. Mindkettő nagy meglepetést jelentett, a Zöld-foki-szigetek csapatával Spanyolország, Curacaóval Ecuador nem bírt.

Felhígult a mezőny? „Természetesen a több csapat és az alacsonyabban jegyzett csapatok jelenléte kis hatással volt a minőségre” – mondta Thomas Frank, a Brentford és a Tottenham korábbi menedzsere. – „De néhány mérkőzéstől eltekintve, mint volt például a Németország és Curaçao közötti, eddig nem sok csapatot ütöttek ki.”

Vajon a meccsek közötti szokatlanul hosszú szünet közrejátszott abban, hogy ennyi gól született?

Mexikónak, amely június 11-én játszotta a nyitómérkőzést, egy hetet kellett várnia, mielőtt újra pályára lépett Dél-Korea ellen.

Vajon ez lehetőséget adott az erősebb csapatoknak a felfrissülésre és a feltöltődésre, mielőtt újra játszanának?

A világbajnokság gólátlaga (3,03 gól meccsenként) meghaladja a négy évvel ezelőtti katari tornáét (2,69 gól meccsenként), amelyet decemberben rendeztek, hogy enyhítsék a közel-keleti nyári meleget.

Az észak-amerikai hőség is oka a sok gólnak? A torna 109 góljából 31 a 76. perc után született (28,44 százalék – ez a hatodik legmagasabb mutató a vb-történelemben, és a legmagasabb 2014 óta).

A szurkolók által egyes meccseken kifütyült folyadékpótlási szünetek után gyakoribbak a gólok.

A mind a 104 meccsen kötelező háromperces szünetek célja, hogy a játékosok folyadékot fogyasszanak, de a vezetőedzők taktikai változtatásokra és új utasítások kiadására használták fel őket.

„Meg lehet mondani a játékosoknak, mit tegyenek – mondta Murat Yakin, a svájci válogatott szövetségi kapitánya, akinek csapata a második félidőben tartott ivószünet után ütötte ki a bosnyákokat. – Három perc alatt tudunk velük beszélni, cserékről, változtatásokról beszélni.”

A gólzáporhoz hozzájárult az is, hogy az előzetesen a gólkirályi címre esélyesnek tartott játékosok többsége kifejezetten eredményesen játszik.

Lionel Messi mesterhármast szerzett Algéria ellen, Kylian Mbappé duplát lőtt Szenegál ellen, míg Vinicius Júnior Brazília mind a két meccsén betalált.

Erling Haaland, a Premier League gólkirálya szintén duplázott Norvégia ellen, ahogy Harry Kane, az angol válogatott kapitánya is Horvátország ellen.

„Annyiszor láttuk már világbajnokságokon vagy Eb-ken, hogy a topjátékosok nem teljesen fittek egy nehéz szezon után, pontosan ez történt Harry Kane-nel két évvel ezelőtt, a 2024-es Eb-n” – mondta Thomas Frank.