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Nyitókép: Unsplash.com

Súlyos rongálás történt, hatalmas orgia lehetett

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Ismeretlen tettesek megrongálták a Máré-vár romjait: a fal egy részét lebontották, a kövekből pedig tűzrakóhelyet alakítottak ki.

A várkapitány az eset után feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított, de az ügyben egyelőre nem adtak tájékoztatást. Egy ügyvéd szerint a műemlék megrongálása és a kövek eltulajdonítása súlyos jogi következményekkel járhat, akár több éves szabadságvesztés is kiszabható.

A szakemberek szerint a károk helyreállítása korántsem egyszerű kőművesmunka: a várfal javításához régészeti kutatásra, tervezésre és speciális restaurátori beavatkozásra lehet szükség. Meg kell vizsgálni, pontosan milyen mértékben sérült az eredeti falazat, hogy a történelmi emlék hitelesen állítható legyen helyre – számolt be az ATV.

A várkapitány szerint a helyreállítás költsége több millió forintra is rúghat. Egyelőre nem ismert, hogy a javítás anyagi terheit végül ki viseli majd, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a rongálás körülményeit.

A helyiek szerint egyébként „hatalmas orgia és buli” lehetett a vár tövében, hiszen másnap reggel sörösüvegek és mellette energiaitalos dobozok, valamint több tucat óvszert is találtak a takarításkor – hangzott el a tudósítsában.

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