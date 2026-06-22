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Egy panelház Kubában, Havannában, egy hatalmas Che Guevara emlékművel az oldalán.
Nyitókép: Unsplash

Meghalt az egyik utolsó legendás kubai gerillavezér, a Castro-fivérek közvetlen bizalmasa

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Ramiro Valdés Menéndez a kubai forradalom „történelmi nemzedékének” egyik utolsó meghatározó alakja volt, a kommunista párt győzelmét követően a kubai belbiztonsági apparátus kiépítésének kulcsfigurája lett. Több évtizeden át töltött be vezető politikai és katonai tisztségeket, a belügyminiszteri poszttól a miniszterelnök-helyettesi megbízatásig.

94 éves korában elhunyt Ramiro Valdés Menéndez, a kubai forradalom „történelmi nemzedékének” egyik legismertebb alakja, a szigetország több évtizeden át meghatározó politikusa és katonai vezetője – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ramiro Valdés Menéndez 1932. április 28-án született Artemisa városában, Havannától nyugatra. Fiatalon csatlakozott a Fulgencio Batista rendszere elleni mozgalomhoz, részt vett az 1953-as Moncada-laktanya elleni támadásban, majd a Granma jacht 1956-os expedíciójában és a Sierra Maestra-i gerillaharcokban. A forradalom 1959-es győzelme után Valdés a kialakuló kubai állam egyik kulcsfigurája lett. Szerepet játszott a belbiztonsági és hírszerző apparátus kiépítésében, majd több alkalommal is a belügyminisztérium élén állt.

Pályafutása során volt miniszterelnök-helyettes, valamint különböző formákban alelnök is, továbbá tagja volt a Kubai Kommunista Párt vezető testületeinek, és hosszú ideig a Castro-fivérek bizalmi köréhez tartozott.

Megítélése azonban mindig is megosztó volt, a kubai állami emlékezet a forradalom veteránjaként, a rendszer hűséges szolgálójaként tartotta számon. Kritikusai ugyanakkor a belső elhárítás és a politikai ellenőrzés kiépítésében játszott szerepét emelték ki, és nevét a kubai rendszer keményvonalas, biztonságpolitikai irányzatával kapcsolták össze.

Politikai befolyása ismét megnőtt a 2000-es években, miután visszakerült az állami legfelsőbb vezetésbe. 2005-ben informatikai és hírközlési miniszter lett, majd Raúl Castro elnöksége idején ismét fontos kormányzati tisztségeket kapott. 2019-től Kuba miniszterelnök-helyetteseként szerepelt a kormányzati struktúrában.

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Kezdőlap    Külföld    Meghalt az egyik utolsó legendás kubai gerillavezér, a Castro-fivérek közvetlen bizalmasa

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