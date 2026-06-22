Meghalt az egyik utolsó legendás kubai gerillavezér, a Castro-fivérek közvetlen bizalmasa

94 éves korában elhunyt Ramiro Valdés Menéndez, a kubai forradalom „történelmi nemzedékének” egyik legismertebb alakja, a szigetország több évtizeden át meghatározó politikusa és katonai vezetője – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ramiro Valdés Menéndez 1932. április 28-án született Artemisa városában, Havannától nyugatra. Fiatalon csatlakozott a Fulgencio Batista rendszere elleni mozgalomhoz, részt vett az 1953-as Moncada-laktanya elleni támadásban, majd a Granma jacht 1956-os expedíciójában és a Sierra Maestra-i gerillaharcokban. A forradalom 1959-es győzelme után Valdés a kialakuló kubai állam egyik kulcsfigurája lett. Szerepet játszott a belbiztonsági és hírszerző apparátus kiépítésében, majd több alkalommal is a belügyminisztérium élén állt.

Pályafutása során volt miniszterelnök-helyettes, valamint különböző formákban alelnök is, továbbá tagja volt a Kubai Kommunista Párt vezető testületeinek, és hosszú ideig a Castro-fivérek bizalmi köréhez tartozott.

Megítélése azonban mindig is megosztó volt, a kubai állami emlékezet a forradalom veteránjaként, a rendszer hűséges szolgálójaként tartotta számon. Kritikusai ugyanakkor a belső elhárítás és a politikai ellenőrzés kiépítésében játszott szerepét emelték ki, és nevét a kubai rendszer keményvonalas, biztonságpolitikai irányzatával kapcsolták össze.

Politikai befolyása ismét megnőtt a 2000-es években, miután visszakerült az állami legfelsőbb vezetésbe. 2005-ben informatikai és hírközlési miniszter lett, majd Raúl Castro elnöksége idején ismét fontos kormányzati tisztségeket kapott. 2019-től Kuba miniszterelnök-helyetteseként szerepelt a kormányzati struktúrában.