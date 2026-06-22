ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.88
usd:
307.09
bux:
138516.78
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktorral szelfiznek Bécsben 2026. június 20-án.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor Bécsben: „a migráció rossz dolog”

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Magyarországon ma a migránsok száma: nulla, nulla, nulla” – mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Bécsben a Stephansplatzon azon a rendezvényen, amelyen a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját.

„Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat, mert a migráció rossz dolog. Próbálnak meggyőzni, hogy nem lehet őket megállítani. Magyarország miniszterelnöke voltam 16 évig, és megállítottam őket” – mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Bécsben a Stephansplatzon.

A volt miniszterelnök hozzátette: „ha azt szeretnétek, meg tudjátok őket állítani.

Magyarországon ma a migránsok száma: nulla, nulla, nulla.

Ez lehetséges, csak csináljátok. Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat, mert a migráció rossz dolog.”

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Bécsben a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor Bécsben: „a migráció rossz dolog”

migráció

orbán viktor

bécs

patrióták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, 15 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.
 

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

Nagy hét jön a magyar gazdaságban

Kármán András az euró bevezetéséről írt, kijelölt egy kulcsdátumot is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
MBH: havi 87 ezret tesznek félre átlagosan a magyar háztartások

MBH: havi 87 ezret tesznek félre átlagosan a magyar háztartások

A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni – derül ki az MBH Befektetési Bank 2026-os reprezentatív kutatásából. A megtakarítással rendelkező háztartások átlagosan havi 87 ezer forintot tudnak félretenni. A tavalyi felméréshez képest többen gondolják úgy, hogy már kisebb – tízezer forintnál alacsonyabb – összeget is érdemes havi rendszerességgel befektetni. A felhalmozott tőke jelentős része azonban továbbra is alacsony kockázatú, nem kamatozó formában áll: a 8 millió forint alatti megtakarítók 42 százaléka tart megtakarítást lekötés nélküli folyószámlán is, és emellett további 34 százalék készpénzben is őrzi a vagyonának egy részét. A megtakarítással rendelkezők közel negyede kizárólag készpénzben és/vagy folyószámlán lekötés nélkül tartja pénzét - közölte a kutatás eredményeit az MBH Befektetési Bank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem volt hova hátrálni: ennyi volt, lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök

Nem volt hova hátrálni: ennyi volt, lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street 10. előtt tartott beszédében bejelentette, hogy lemond a Munkáspárt éléről, és ezzel együtt a kormányfői posztról is távozik.

BBC
Business Sport Travel Science
Keir Starmer resigns as prime minister and leader of Labour Party

Keir Starmer resigns as prime minister and leader of Labour Party

Starmer will remain as PM until Labour chooses a new leader - he has asked the party's governing body to ensure that happens "before Parliament returns in September".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 10:48
Lemond Keir Starmer a Munkáspárt éléről – kiderült, meddig marad miniszterelnök
2026. június 22. 10:14
Meghalt az egyik utolsó legendás kubai gerillavezér, a Castro-fivérek közvetlen bizalmasa
×
×