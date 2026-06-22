Orbán Viktor Bécsben: „a migráció rossz dolog”

„Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat, mert a migráció rossz dolog. Próbálnak meggyőzni, hogy nem lehet őket megállítani. Magyarország miniszterelnöke voltam 16 évig, és megállítottam őket” – mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Bécsben a Stephansplatzon.

A volt miniszterelnök hozzátette: „ha azt szeretnétek, meg tudjátok őket állítani.

Magyarországon ma a migránsok száma: nulla, nulla, nulla.

Ez lehetséges, csak csináljátok. Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat, mert a migráció rossz dolog.”

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Bécsben a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont.