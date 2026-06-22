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Egy pisztollyal elkövetett támadás árnyékai a falon.
Nyitókép: Unsplash

Hét halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégi lövöldözéseknek Chicagóban

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Több mint húsz különböző incidens volt, ahol lövések is eldördültek helyi idő szerint péntek este és vasárnap reggel között az amerikai Chicagóban.

Vasárnap hajnalban egy 21 éves fiatalt mellkason lőttek, és meghalt. A halottak között van tizenéves is. Sebesülésekkel 38 ember láttak el – áll a rendőrség hétvégi összegzésében.

Az erőszakos események sora pénteken este kezdődött, amikor egy utcai ünnepség résztvevőire egy személyautóból nyitott tüzet két fegyveres Chicago déli városrészén, nem messze az újonnan megnyílt kulturális létesítménytől, Obama Elnöki Központtól, amelynek megnyitóján a volt elnök és felesége is részt vett. A lövöldözés 12 sebesültjét vitték kórházba, 8 férfit és 4 nőt, köztük a legfiatalabb 17, a legidősebb 47 éves.

Pénteken az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap volt, Juneteenth ünnepe, amelyen a rabszolgaság eltörlésére emlékeznek. Ilyenkor számos helyen tartanak összejöveteleket, utcabálokat.

Brandon Johnson, Chicago polgármestere közleményben fejezte ki együttérzését és részvétét az erőszakos cselekmények érintettjei felé. „Ami az ünneplés és Juneteenth alkalmából a közösségi emlékezés éjszakája kellett volna, hogy legyen, azt az elborzasztó erőszak árnyékolta be” fogalmazott a városvezető szombaton.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán reagált a történtekre, és értetlenségének adott hangot, hogy J.B. Pritzker, Illinois állam kormányzója miért nem kér szövetségi segítséget az irányítása alatt álló terület legnagyobb városa közbiztonságának megerősítése érdekében. Donald Trump az elmúlt csaknem másfél évben számos alkalommal helyezte kilátásba, hogy szövetségi rendfenntartó erőket küld Chicagóba.

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Kezdőlap    Külföld    Hét halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégi lövöldözéseknek Chicagóban

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