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Szociális bérlakásokat alakítanak ki egy elhagyatott újpesti iskolaépületben.
Nyitókép: Főpolgármesteri Hivatal

Szociális bérlakásokat alakítanak ki egy elhagyatott fővárosi iskolaépületben

Infostart / MTI

Érdemi stratégia kidolgozását sürgette a fővárosi lakhatási helyzet orvoslására Karácsony Gergely főpolgármester a Demo Hub projekt keretében megvalósuló bérlakásépítési beruházás kapcsán hétfőn, Újpesten.

A IV. kerületi Baross utca 39-43. szám alatti használaton kívüli iskolaépület átalakításával 26 bérlakást hoznak majd létre.

Az ingatlanban tartott sajtóbejáráson Karácsony Gergely azt mondta: „pontosan tudjuk, hogy Budapesten nagyon súlyos lakhatási válság van, ezen a területen sajnos vezetjük az összes mérvadó statisztikát. Az ingatlanárakat tekintve az egész Európai Unióban nem volt még olyan jelentős növekedés az elmúlt időszakban, mint Budapesten”.

Mint fogalmazott, ebben benne van az elmúlt évtizedek összes rossz lakáspolitikai intézkedésének hatása, és „nyilván nehéz ezzel a folyamattal szembemenni, de muszáj”.

Karácsony Gergely kitért arra, hogy a lakhatási válság összekapcsolódik a klímaválsággal, amely különösen veszélyes a főváros számára.

Budapest, 2026. június 22. A Demo Hub projekt keretében megvalósuló bérlakásépítési beruházás az épületbejárás napján a IV. kerületi Baross utcában 2026. június 22-én. A beruházás 6,2 millió euróból valósul meg, ennek 80 százaléka uniós támogatás, a többit a Fõvárosi Önkormányzat teszi hozzá önrészként. A használaton kívüli iskolaépület átalakításával 26 bérlakást hoznak létre. MTI/Balogh Zoltán
MTI/Balogh Zoltán

Ez a projekt nem írja felül ezeket a válsághelyzeteket, de egy lehetséges teszt a tekintetben, hogyan lehetne szembenézni ezekkel a kihívásokkal, és a különböző szakmai szervezetekkel egy közös, érdemi stratégiát megalkotni – hangsúlyozta a főpolgármester.

Mint mondta, a lakhatási problémák kezelésére leginkább azok az épületek alkalmasak, amelyek egy funkcióváltás miatt már nem tudják betölteni eredeti szerepüket.

A főpolgármester szerint bár a 26 most elkészülő bérlakás kevésnek tűnik, de ahhoz képest eredmény, hogy az elmúlt 25-30 évben a fővárosban egyáltalán nem épültek bérlakások.

Budapest, 2026. június 22. Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a Demo Hub projekt keretében megvalósuló bérlakásépítési beruházás épületbejárásán a IV. kerületi Baross utcában 2026. június 22-én. A beruházás 6,2 millió euróból valósul meg, ennek 80 százaléka uniós támogatás, a többit a Fõvárosi Önkormányzat teszi hozzá önrészként. A használaton kívüli iskolaépület átalakításával 26 bérlakást hoznak létre. MTI/Balogh Zoltán
Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a Demo Hub projekt keretében megvalósuló bérlakásépítési beruházás épületbejárásán a IV. kerületi Baross utcában 2026. június 22-én. A használaton kívüli iskolaépület átalakításával 26 bérlakást hoznak létre. MTI/Balogh Zoltán

Nagy Judit, a Főpolgármesteri Hivatal közbeszerzési és projektmenedzsment főosztályának vezetője elmondta: a beruházás 6,2 millió euróból valósul meg, ennek 80 százaléka uniós támogatás, a többit a Fővárosi Önkormányzat teszi hozzá önrészként.

A Demo Hubban kialakított 26 lakást szociális rászorultsági alapon lehet majd bérelni, de ahogy Nagy Judit elmondta: a bérlőkiválasztás a projekt egyik eleme, amelynek során egy diverzifikált eljárást kell a nyáron kidolgozniuk.

A beruházás idén zárul, költözni a jövő év elején tudnak majd a lakók.

A Demo Hub projekt az AHA Budapest (Affordable Housing for All) nevű európai uniós támogatással megvalósuló lakhatási mintaprojekt része, amelynek célja a megfizethető és energiahatékony szociális bérlakások biztosítása a lakhatási szegénységgel küzdők számára.

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