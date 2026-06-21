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Iráni szurkoló a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja elsõ fordulójának Irán-Új-Zéland mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban a 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Chris Torres

„Ha mással történne, én megszólalnék” – Irán magára maradt a vébén

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Az eddigiekhez képest egy nappal korábban utazhat majd az iráni labdarúgó-válogatott az utolsó, Egyiptom elleni csoportmérkőzésére az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.

A hírt Amir Galenoei, az ázsiai csapat szövetségi kapitánya közölte a szombati sajtótájékoztatón.

„Megengedték nekünk, hogy az utolsó mérkőzésre saját magunk döntsünk az utazási terveinkről. Az első két meccsünk előtt ezeket a döntéseket és terveket mások hozták meg helyettünk” – nyilatkozta a szakember.

Kiemelte: egy teljes napra lett volna szükségük a Los Angeles-i fellépéseik előtt, de kevesebb mint 16 óra állt rendelkezésükre, emiatt kénytelenek voltak rövidebb edzést tartani. „Ezek a korlátozások rendkívül megnehezítették a dolgunkat” – közölte.

Galenoei hozzátette, hogy több támogatást szeretett volna kapni a vb-mezőny további 47 szövetségi kapitányától, de hiába fogalmazott meg irányukba erre vonatkozó kérdést, választ egyik kollégájától sem kapott.

„Biztos mindannyian a saját csapatuk felkészítésével vannak elfoglalva, és nem is vártam választ. Viszont, ha én azt látom, hogy egy másik csapattal úgy bánnak, ahogyan velünk, akkor azért csak mondtam volna erről valamit”

– nyilatkozta, de azt nem pontosította, hogy konkrétan mi volt az a kérdés, amit feltett a többi edzőnek.

A torna előtt az Egyesült Államok azt a döntést hozta meg politikai okokra hivatkozva, hogy az iráni válogatott – amely minden csoportmeccsét ott játssza, hiába van Mexikó és Kanada is a rendezők között – csak a meccsnapon léphet be az országba, ahonnan azonnal távoznia kell a lefújást követően. Irán esetében vízumproblémák miatt a válogatott részvétele is bizonytalan volt egy ideig, és bár később ez az akadály elhárult, az alaptáborát át kellett szerveznie Mexikóba, és a vb-mezőnyben egyedüliként minden egyes útja során biztonsági és bevándorlási ellenőrzéseken kell átesnie.

Az Új-Zéland elleni első találkozójukra (2–2), valamint a vasárnap (ma) esedékes Belgium elleni mérkőzésre is a tervezettnél jóval több időt kénytelenek utazni Los Angelesbe, mint eredetileg gondolták. A csoportkör zárásaként Egyiptommal mérkőznek meg pénteken Seattle-ben.

(Nyitóképünkön: Iráni szurkoló a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja elsõ fordulójának Irán-Új-Zéland mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban a 2026. június 15-én.)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Ha mással történne, én megszólalnék” – Irán magára maradt a vébén

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