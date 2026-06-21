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Nyitókép: Unsplash.com

Megtépázta Budapestet a vihar

Infostart / MTI

A viharos időjárás rengeteg munkát okoz a tűzoltóknak Budapest kerületeiben, jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongált tetőszerkezetek miatt riasztják az egységeket – közölte a katasztrófavédelem vasárnap délután az MTI-vel.

A közlemény szerint a leginkább a XIII., a XIV. és a XV. kerületben dolgoznak a tűzoltók; amint befejezték a munkát, azonnal indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani.

A XI. kerületben, a Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítanak el a tűzoltók. A XIII. kerületben, a Váci úton kidőlt fa akadályozza a forgalmat két sávon. A XIV. kerületben, a Limanova térnél parkoló személyautóra dőlt egy nagyobb fa, a Nagy Lajos király útján pedig kéményt döntött le a vihar - áll a közleményben.

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