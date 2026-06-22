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Rétvári Bence, a Belügyminisztérium leköszönõ parlamenti államtitkára, a KDNP frakcióvezetõje az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence: óriási hiba a fix 3 százalékos kkv-hitel eltörlése

Infostart / MTI

Óriási hibának, „a multiérdek” és az Európai Bizottság elvárásai teljesítésének nevezte „a 3 százalékos kedvezményes kis- és középvállalkozói (kkv) hitel eltörlését” a KDNP országgyűlési frakcióvezetője hétfőn.

Facebook-oldalán Rétvári Bence kijelentette: a Tisza Párt azt mondta a kampányban, hogy ami jó dolog, azt megtartják, és csak azt törlik el, ami rossz. Márpedig ez jó dolog, a magyar vállalkozások segítése helyes, és minden kormánynak ez lenne a feladata – fűzte hozzá.

Kifejtette: ez olyan célzott hitelprogram volt, amely kifejezetten a magyar kisvállalkozásokat, kifejezetten a magyar középvállalkozásokat tudta segíteni. Ezek azok a cégek, amelyek a legtöbb magyar embert alkalmazzák, amelyek a magyar gazdaságnak a gerincét jelentik, most mégis ezt a programot törlik el és nem nyújtanak helyette semmit.

Aláhúzta: ez a pénz biztosan nem a multikhoz, hanem a magyar kkv-khoz ment. Ennek eltörlésével tehát rosszul járnak a magyar vállalkozások és jól járnak a multik. Ezért ez nagyon hibás döntés, nem más, mint „a multiérdeknek”, meg az Európai Bizottság elvárásainak a teljesítése – mondta.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint úgy módosítják a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, hogy a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék.

Kapitány István tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak.

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Kezdőlap    Belföld    Rétvári Bence: óriási hiba a fix 3 százalékos kkv-hitel eltörlése

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