Rétvári Bence: óriási hiba a fix 3 százalékos kkv-hitel eltörlése

Facebook-oldalán Rétvári Bence kijelentette: a Tisza Párt azt mondta a kampányban, hogy ami jó dolog, azt megtartják, és csak azt törlik el, ami rossz. Márpedig ez jó dolog, a magyar vállalkozások segítése helyes, és minden kormánynak ez lenne a feladata – fűzte hozzá.

Kifejtette: ez olyan célzott hitelprogram volt, amely kifejezetten a magyar kisvállalkozásokat, kifejezetten a magyar középvállalkozásokat tudta segíteni. Ezek azok a cégek, amelyek a legtöbb magyar embert alkalmazzák, amelyek a magyar gazdaságnak a gerincét jelentik, most mégis ezt a programot törlik el és nem nyújtanak helyette semmit.

Aláhúzta: ez a pénz biztosan nem a multikhoz, hanem a magyar kkv-khoz ment. Ennek eltörlésével tehát rosszul járnak a magyar vállalkozások és jól járnak a multik. Ezért ez nagyon hibás döntés, nem más, mint „a multiérdeknek”, meg az Európai Bizottság elvárásainak a teljesítése – mondta.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint úgy módosítják a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, hogy a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék.

Kapitány István tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak.