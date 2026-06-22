A foci-vb meglepetéscsapata már továbbjutásról álmodik

A „Kék cápák” a favorit spanyolok elleni 0-0 alkalmával megszerezték első vb-pontjukat, majd a kétszeres világbajnok dél-amerikaiak ellen Kevin Pina távoli szabadrúgásból, Varela pedig egy kapushibát követően volt eredményes.

„A torna kezdete óta mondom, hogy szeretnénk lépést tartani a legmagasabb szintű ellenfelekkel szemben is” – jelentette ki Bubista. „Ezt már kétszer is megtettük, most pedig egy második álmunkat is szeretnénk valóra váltani: tovább akarunk jutni a kieséses szakaszba. Minden riválist tisztelünk, de ezen a pontos ki merem jelenteni, hogy egyértelműen versenyben vagyunk a 32 közé kerülésért.”

A Pedro Leitao Brito néven született szakvezető – aki hat éve irányítja a 13 szigetből álló ország együttesét – a világ minden tájáról felkutatott zöld-foki gyökerekkel rendelkező futballistákat. Ezek egyike a Shamrock Roverst erősítő Roberto Lopes, aki ízes ír akcentussal nyilatkozott a lefújás után: „Kész őrület az, ami itt zajlik, sosem gondoltam volna, hogy idáig eljutunk.”

Az orosz Krasznodarban légióskodó Kevin Pina meghatottan beszélt arról, hogy ő szerezte meg hazája első vb-találatát. „Könnyek szöktek a szemembe, és megpróbáltam megkeresni a lelátón a kislányomat, de hát nem volt idő erre. Egy szó van csak a fejemben, a büszkeség.”

Az „uruk” kapitánya, Marcelo Bielsa annál keserűbben elevenítette fel a történteket, kiemelve azt, hogy csapata nem tudta kihasználni a kínálkozó lehetőségeket. „A második félidőben nem tudtuk lezárni a meccset, és kevés veszélyt jelentettünk a kapura. A befejezésekkel komoly gondjaink vannak, ezért gyűjtöttünk két pontot két olyan mérkőzésen, amelyet meg is nyerhettünk volna. Győzelmet érdemeltünk ma is, még a kapott gólok ellenére is” – közölte a 70 éves argentin szakember.

Az utolsó körben a dél-amerikai együttes a négypontos Európa-bajnok Spanyolországgal, míg az afrikai gárda az egy ponttal álló Szaúd-Arábiával találkozik. Az uruguayiak számára hét, a zöld-fokiaknak pedig öt forgatókönyv van a továbbjutás kivívására.