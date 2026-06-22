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Ferrari F40.
Nyitókép: Pixabay

Szenzáció Budapesten, összeszaladtak érte az autórajongók – videó

Infostart

Különleges Ferrari érkezett a fővárosban, sok más autócsoda társaságában.

A különleges régi autók szerelmesei szeretik a különleges programokat. Számukra nem a száguldozás a cél: a látványos útvonalakat szeretik, ahol a vezetés élményét tapasztalhatják meg. Autóikból kiszállva pedig a gasztronómiát tekintik az egyik lényeges örömforrásnak. Ilyen túra halad most át Magyarországon.

A The Gathering néven futó exkluzív autós túra nem verseny, hanem egy gondosan összeállított, igen limitált résztvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegrón, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómiai élmények alapján állították össze írja a vezess.hu.

E program keretében érkezett a csodált Ferrari a magyar fővárosba, és amint a mellékelt videón láthatjuk, meg is kapta a neki kijáró érdeklődést.

@car_boi_09 Ferrari F40 on the streets of Budapest? #foryou #hungary #budapest #ferrari #f40 ♬ original sound - Boo?

Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el és kapta meg a jóváhagyását. Az F40 volt az első utcai Ferrari, amelynek karosszériaelemei nagyrészt kompozit anyagokból készültek. Ez jelentősen csökkentette a tömeget, amely mindössze 1100 kg.

A Pininfarina által rajzolt karosszéria, a hatalmas hátsó szárny, az alacsony orr és az autó egész aránya ma is azonnal felismerhető.

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