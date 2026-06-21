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Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

Infostart / InfoRádió

A Nemzeti Pedagógus Kar napokban újraválasztott elnöke szerint a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak, és ez érződik a létszámhiány enyhülésében is. Horváth Péter erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, és kifejtette azt is, hogy az alapbérek 20 százalékát differenciált bérekre fordítanák.

A tanárok fizetése tavalyelőtt 32 százalékkal, tavaly januárban 21, idén az év elején pedig 10 százalékkal emelkedett. Azt hiszem, hogy ezek már versenyképes bérek – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, aki szerint „lehet ezen vitatkozni, hogy a diplomás átlagbér 80 százaléka, amit most ért el a tanárok bére, elegendő-e vagy nem, de

amióta én a pályán vagyok, 31. éve vagyok igazgató, azóta ez az arány a legmagasabb”

– fogalmazott.

„Ez jobb arány, mint amikor a minimálbérhez kötötték, és presztízsszempontból is szerintem sokkal kedvezőbb a diplomás átlagbérhez kötni a pedagógusok bérét”. Horváth Péter szerint a pedagógusok a diplomásokkal vannak versenyhelyzetben mindenféle értelemben. Amikor egy diák 18-19 éves korában azon gondolkodik, hogy mi legyen, akkor aki egyetemre szeretne menni, az a többi diplomással hasonlítja össze a pedagógusbéreket, és amikor el akar helyezkedni, akkor is alapvetően a többi diplomással van versenyhelyzetben.

Arról nem is beszélve, hogy a diplomás átlagbér egy társadalmi sztenderd, ami úgymond magától változik: ha a diplomások bére növekszik, akkor a pedagógusoké is. Eközben a minimálbért egy tárgyalóasztal mellett határozzák meg, vagyis bizonyos értelemben ki van szolgáltatva annak, hogy éppen melyik oldal erősebb, a munkaadók vagy a kormányzat tudja-e jobban befolyásolni ezeket a béreket. Tehát a diplomás átlagbérhez hasonlítani a tanárok bérét minden szempontból jó pozíció – vélekedik.

„Hogy az arány miért 80 százalék, és miért nem 90 vagy 95 vagy 100 százalék, az egy másik kérdés. Annak nem nagyon lennék a híve, hogy az alapbérek emelkedjenek 100 százalékra,

annak viszont igenis híve lennék, hogy legyen egy olyan sáv 80 és 100 százalék között, ami differenciált bérekre fordítható,

és amiben tényleg azokat ismerjük el, akik a legjobban dolgoznak, akik a legtöbbet teszik egy intézményben levő diákságért vagy akár annak a régiónak az oktatásügyért, akár a szakszolgálatban, kollégiumban, művészeti iskolában” – mondta a pedagóguskar elnöke.

A kérdésre, hogy a béremelés érezhető mértékben már most enyhítette-e a létszámhiányt, vagy ennek a hatása csak sokkal hosszabb távon fog látszódni, azt mondta: „remélem, hogy hosszabb távon is látszódni fog, de teljesen konkrét saját példát is tudok mondani. A Révai Gimnáziumban most három pedagógus álláshelyet hirdettünk meg, egy idegennyelv szakos pedagógusit, egy testnevelőt és egy kollégiumi nevelőt.

Ezelőtt 3-4 évvel, mikor egy ilyet meghirdettünk, akkor volt négy jelentkező, most van huszonhat”

– mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Herczeg Zsolt készítette. A teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.

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