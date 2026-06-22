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Sûrû fekete füst tör a magasba egy ukrán dróntámadást követõen Moszkvában 2026. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA

Leálltak a moszkvai repterek, újabb ukrán dróntámadás az orosz főváros ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ötvenkilenc, Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán az orosz légvédelem – közölte hétfő hajnalban Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

A helyszíneken, ahol roncsok csapódtak be, mentőszolgálatok dolgoznak. A Domogyedovo, a Zsukovszkij és a Seremetyjevo repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze.

Egy hete súlyos ukrán dróntámadás érte Moszkva kőolajfinomítóit, hatalmas lángok csaptak fel, egy napig sűrű füst borította az orosz főváros egét, majd másnap fekete, olajos eső esett.

Az oroszok által annektált Krím-félszigetet gyakorlatilag elvágják Oroszországtól az ukrán dróntámadások. A hétvégén ott is olajfinomítókat támadtak ukrán drónok, és elrendelték a benzinkorlátozásokat a civil lakosság számára: ők már nem tankolhatnak. A social médiát ellepték a videók a hétvégén, amelyek szerint a Krímet tömegek hagyják el, óriási volt a dugó a kifelé tartó úton a hídon, miközben befelé gyakorlatilag leállt a forgalom a támadások miatt.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 301 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 14 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közlése szerint egy hét alatt 89 ukrán irányított légibombát, öt HIMARS-rakétát, nyolc Flamingo manőverező robotrepülőgépet és 3909 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

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