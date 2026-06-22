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Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

Abszurd magyarázkodásba kezdett az ittas rolleres – mindent vett a rendőrségi kamera

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Nagy sebességgel, megállás és elsőbbségadás nélkül hajtott ki a forgalmas négysávos Bartók Béla útra egy elektromos rollerrel közlekedő férfi Békéscsabán, 2026. június 10-én 13 óra 45 perc körül. Baleset szerencsére nem történt, ám éppen egy rendőrautónak nem adott elsőbbséget.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának rendőrei utána indultak és rögtön látták, hogy bizonytalan úttartással, imbolyogva halad a sáv teljes szélességét kihasználva. Mikor megállították, a férfi azonnal kifejezte nemtetszését az intézkedés miatt és bár nem tagadta, hogy ivott, arra hivatkozott, hogy a rollert nem elektromos üzemmódban használta, hanem a mezítláb hajtotta.

Igazolni nem akarta magát, a szondát sem akarta megfújni, és kétszer is megpróbált elhajtani a rendőrök elől. Folyamatosan szidalmazta az intézkedő egyenruhásokat, válogatott jelzőkkel illette őket, amiért szerinte nem értik meg, hogy lökte magát a rolleren, nem gépi hajtással gyorsította fel. A 44 éves férfit végül előállították a rendőrkapitányságra, ahol az őt megvizsgáló orvos súlyosan ittasnak minősítette.

A közlekedési szabályok megszegése, ittas járművezetés és becsületsértés miatt is eljárás indult ellene – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

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