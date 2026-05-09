Egyre terjed a kegyetlen gyilkos hantavírus, mégsem félnek, akik értenek hozzá – hogyhogy?

Ami eddig ismert: három ember, egy holland pár és egy német utas halt meg az MV Hondius óceánjárón történt hantavírus-fertőzés miatt azután, hogy a hajó áprilisban útnak indult Argentínából.

A rágcsálók által terjesztett kórokozót a veszélyes, úgynevezett Andoki törzsként azonosították és egyes teóriák szerint a holland pár még azelőtt kapta el a fertőzést, hogy felszállt volna az óceánjáróra. Egyelőre azonban

nincs konkrét bizonyíték.

Az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön közölte: újabb esetek kerülhetnek napvilágra, de nem számít nagy járványra, különösen nem olyanra, mint amilyen a Covid volt. A WHO szerint nincs bizonyíték a tömeges fertőzés kockázatára.

A ritka, andoki vírusvariáns a főként vadon élő rágcsálók ürülékéből, légi úton fertőz. Emberről emberre pedig közeli és tartós kontaktus útján terjed – közölték szakértők. Ez az a vírus, amely megölte Gene Hackman néhai hollywoodi színész feleségét is.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főnöke szerint a holland pár Argentínában, Chilében és Uruguayban olyan körzetekben járt madárlesen, ahol a vírust hordozó patkányok is élnek.

Az argentin hatóságok ezért most megpróbálják rekonstruálni a pár által bejárt útvonalat, miközben pikáns módon az ország tavaly közölte, hogy kilép a WHO-ból.

Közben Hollandiába érkezett három, a hajóról evakuált személy, egy brit és egy német utas és a személyzet holland tagja. Őket izolálva, megfigyelés alatt tartják. Kettő állapota súlyos, míg a harmadiknál nem jelentkeztek még tünetek.

Dél-Afrikában intenzív osztályon kezelnek egy, a hajón megbetegedett britet, akinek jelentések szerint javul az állapota.

Svácjba is visszatért egy menet közben kiszállt utas, akinél fertőzést mutattak ki és most Zürichben kezelik.

Nagy-Britanniában két, a hajóról Szent-Ilona szigetén kiszállt és hazautazott személy házi karanténban van.

További öt, az utazást megszakító brit állampolgárból négy még mindig a szigeten tartózkodik – közölték a hatóságok.

Eközben keresnek egy másikat, aki eddig nem tért haza Nagy-Britanniába.

Az amerikai hatóságok 3 volt utast figyelnek meg.

Virginia államban további 5 embert, „aki esetleg megfertőződhetett”.

Szingapúrban ketten,

Kanadában hárman vonultak házi karanténba.

Franciaországban 8 olyan emberről tudnak, aki nem volt a hajón, de közeli kontaktusban volt egy beteggel egy nemzetközi légijáraton, április 25-én. Az egyik személy enyhe tüneteket mutat – közölték a hatóságok a CNN tudósítása szerint.

A dátum azért lényeges, mert a lappangási időszak egy és hat hét közötti lehet.

A brit egészségbiztonsági hatóság (UKHSA) péntek délután közölte, hogy

„a hajóhoz köthető, harmadik fertőzés-gyanús állampolgárról tudnak”, aki a Tristan de Cunha atlanti-óceáni szigetcsoporton tartózkodik.

Az MV Hondius vasárnap vet horgonyt a Kanári-szigeteknél. Az utasokat védőruházatban a partra szállítják, és aki egészséges, azt hazaküldik a saját országába, a többieket pedig visszatartják.