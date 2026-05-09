ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius mentõcsónakjai a Zöld-foki-szigetek partjainál 2026. május 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint hét megbetegedésbõl kettõ esetben már igazolták a hantavírus-fertõzést. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.
Nyitókép: MTI/AP/Qasem Elhato

Egyre terjed a kegyetlen gyilkos hantavírus, mégsem félnek, akik értenek hozzá – hogyhogy?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) komoly incidensnek nevezte az óceánjáró hajón történt hantavírus-eseteket, de vezetője szerint alacsony egy járvány kockázata. Közben több ország is igyekszik felderíteni a lehetséges fertőzötteket.

Ami eddig ismert: három ember, egy holland pár és egy német utas halt meg az MV Hondius óceánjárón történt hantavírus-fertőzés miatt azután, hogy a hajó áprilisban útnak indult Argentínából.

A rágcsálók által terjesztett kórokozót a veszélyes, úgynevezett Andoki törzsként azonosították és egyes teóriák szerint a holland pár még azelőtt kapta el a fertőzést, hogy felszállt volna az óceánjáróra. Egyelőre azonban

nincs konkrét bizonyíték.

Az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön közölte: újabb esetek kerülhetnek napvilágra, de nem számít nagy járványra, különösen nem olyanra, mint amilyen a Covid volt. A WHO szerint nincs bizonyíték a tömeges fertőzés kockázatára.

A ritka, andoki vírusvariáns a főként vadon élő rágcsálók ürülékéből, légi úton fertőz. Emberről emberre pedig közeli és tartós kontaktus útján terjed – közölték szakértők. Ez az a vírus, amely megölte Gene Hackman néhai hollywoodi színész feleségét is.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főnöke szerint a holland pár Argentínában, Chilében és Uruguayban olyan körzetekben járt madárlesen, ahol a vírust hordozó patkányok is élnek.

Az argentin hatóságok ezért most megpróbálják rekonstruálni a pár által bejárt útvonalat, miközben pikáns módon az ország tavaly közölte, hogy kilép a WHO-ból.

  • Közben Hollandiába érkezett három, a hajóról evakuált személy, egy brit és egy német utas és a személyzet holland tagja. Őket izolálva, megfigyelés alatt tartják. Kettő állapota súlyos, míg a harmadiknál nem jelentkeztek még tünetek.
  • Dél-Afrikában intenzív osztályon kezelnek egy, a hajón megbetegedett britet, akinek jelentések szerint javul az állapota.
  • Svácjba is visszatért egy menet közben kiszállt utas, akinél fertőzést mutattak ki és most Zürichben kezelik.
  • Nagy-Britanniában két, a hajóról Szent-Ilona szigetén kiszállt és hazautazott személy házi karanténban van.
  • További öt, az utazást megszakító brit állampolgárból négy még mindig a szigeten tartózkodik – közölték a hatóságok.
  • Eközben keresnek egy másikat, aki eddig nem tért haza Nagy-Britanniába.
  • Az amerikai hatóságok 3 volt utast figyelnek meg.
  • Virginia államban további 5 embert, „aki esetleg megfertőződhetett”.
  • Szingapúrban ketten,
  • Kanadában hárman vonultak házi karanténba.
  • Franciaországban 8 olyan emberről tudnak, aki nem volt a hajón, de közeli kontaktusban volt egy beteggel egy nemzetközi légijáraton, április 25-én. Az egyik személy enyhe tüneteket mutat – közölték a hatóságok a CNN tudósítása szerint.

A dátum azért lényeges, mert a lappangási időszak egy és hat hét közötti lehet.

A brit egészségbiztonsági hatóság (UKHSA) péntek délután közölte, hogy

„a hajóhoz köthető, harmadik fertőzés-gyanús állampolgárról tudnak”, aki a Tristan de Cunha atlanti-óceáni szigetcsoporton tartózkodik.

Az MV Hondius vasárnap vet horgonyt a Kanári-szigeteknél. Az utasokat védőruházatban a partra szállítják, és aki egészséges, azt hazaküldik a saját országába, a többieket pedig visszatartják.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Egyre terjed a kegyetlen gyilkos hantavírus, mégsem félnek, akik értenek hozzá – hogyhogy?

vírus

who

hajó

hantavírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek
Új miniszterelnök

Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek
Az újonnan megválasztott miniszterelnök a Kossuth térre szervezett rendszerváltó népünnepélyen is beszédet mondott. Megköszönte a választóknak a szavazatokat, a támogatóiknak a sok munkát. „Egy világ tanulta meg kimondani, hogy árad a Tisza!” – mondta. További Tisza szigetek alakítására, összefogásra szólított fel.
 

Tömegek a Kossuth téren – a ciklus kezdőnapja percről percre

Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke

Közjog – Mostantól Magyar Péter vezeti az Orbán Viktor nélküli Orbán-kormányt

Kedden áll fel Magyar Péter kormánya

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Eddig nem ismert személyi kérdésekről vallott a hivatalba lépő kormány egyik miniszterjelöltje

Az ország a szabadságot választotta Karácsony Gergely szerint

Volodimir Zelenszkij is üzent Magyar Péternek

„Szívünk Budapesten dobog” – Ursula von der Leyen gratulált Magyar Péternek

Az Egyesült Államok is üdvözli Magyar Péter hivatalba lépését

Lengyelországba várják Magyar Pétert

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire

Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire

"Magas kockázatú érintkezés" kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifejlett barna medve ólálkodik egy hazai falu határában: azonnal cselekedned kell, ha összefutsz vele az erdőben

Kifejlett barna medve ólálkodik egy hazai falu határában: azonnal cselekedned kell, ha összefutsz vele az erdőben

Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 18:25
A drágulás egyre nagyobb terhet ró a szlovákiai háztartásokra
2026. május 8. 17:10
„Hatalmas ragyogás sugároz majd Iránból” – a tűzszünet Donald Trump szótárában
×
×