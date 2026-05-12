2026. május 12. kedd Pongrác
A Radboud Egyetemi Klinika fõbejárata a hollandiai Nijmegenben 2026. május 7-én. Itt ápolják a Hondius holland ócenjáró egyik, gyaníthatóan hantavírussal megfertõzõdött utasát. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a hajó utasai közül hantavírus-fertõzés következtében eddig három ember halt meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár, nyolc további ember pedig gyaníthatóan megfertõzõdött.
Nyitókép: Marcel Krijgsman

Tizenkét kórházi dolgozó került karanténba a hantavírus miatt

ELŐZMÉNYEK

A nijmegeni egyetemi oktatókórház dolgozói nem tartották be a vérvételnél szükséges kórházi előírásokat, amikor egy fertőzött beteget kezeltek. Az érintettek elővigyázatosságból hat hétig karanténban lesznek.

Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórházi dolgozói, ezért tizenketten karanténba kerültek, és legalább hat hétig biztosan elzárva maradnak – írja az Euronews beszámolója alapján a divany.hu.

Az érintett dolgozók vér- és vizeletmintát vettek egy, a Hondius ódeánjáróról evakuált betegtől, de közben nem tartották be a vérvételnél előírt kórházi előírásokat. A beteget még május 7-én szállították az óceánjáróról a nijmegeni egyetemi oktatókórházba.

Bár a fertőzés kockázata alacsony, elővigyázatosságból hat hétig elkülönítik a hantavírusos beteget és a vele érintkezőket is.

Az intézmény jelezte: kivizsgálják a történteket, és megígérték, hogy a jövőben jobban figyelni fognak arra, hogy ne fordulhasson elő újra hasonló eset.

Kedden indult útnak Teneriféről az óceánjáró fedélzetén 30 fős személyzettel és egy ápolónővel. A hajóról evakuáltak utolsó csoportja, 28 személy szintén elhagyta a tenerifei kikötőt, és kedd reggel érkeztek meg Hollandiában. Az egyik repülő a személyzet egy részével, 17 filippínó, egy holland és egy német állampolgárral, két brit orvossal és két járványügyi szakemberrel landolt.

Arcmaszkban, fehér táskákkal a kezükben hagyták el a gépet, majd beléptek az eindhoveni reptér termináljára. Az üzemeltető szerint a hajó várhatóan vasárnap fut majd be a rotterdami kikötőbe, ahol átesik a szükséges fertőtlenítésen.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arról tájékoztatott, hogy legalább hét evakuált személynek lett pozitív a hantavírus-tesztje, egy nyolcadik embernél pedig valószínűsíthető a fertőzés.

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.
 

Videó: meg akarta győzni hallgatóságát Friedrich Merz, csúnya vége lett

Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.

Újra keretet hirdetett Marco Rossi: öt újonc is bizalmat kapott a válogatottnál

Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz egyaránt először szerepelhet a felnőtt nemzeti csapatban.

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable.

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable.

