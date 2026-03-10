ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
327.49
bux:
124570
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A sértettek jóindulatát kihasználva több száz millió forint kárt okozott
Nyitókép: Pest Vármegyei Főügyészség

Több százmilliót csaltak ki az idős boltostól

Infostart

Az ügyészség minősített csalás és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a két nővel szemben, akik közül az egyik több százmillió forintot csalt ki a sértettektől, míg a másik nő ehhez biztosította a bankkártyáját.

A vádirat szerint a két nagykőrösi nő, a vádlottjak – egy háztartásban éltek. Az idősebb nő a bankszámlája feletti rendelkezést és a hozzá tartozó bankkártyát átadta a fiatalabb nőnek, aki ebben az időszakban nem dolgozott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség

A munkanélküli nő elhatározta, hogy csalással fog pénzhez jutni oly módon, hogy az ismerősi körükbe tartozó jóindulatú sértettektől a saját maguk, valamint kitalált személyek különböző magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen pénzt kér kölcsön, amelyeket nem fog visszafizetni.

2021-ben a nő felvette a kapcsolatot a lakóhelye közelében boltot üzemeltető közel 80 éves sértettel, akitől mások részére pénzt kért kölcsön. A nő annak érdekében, hogy az idős bácsival elhitesse, hogy az általa kitalált személyek valós, létező emberek, egy ismert közösségi oldalon álprofilokat hozott létre. Az álprofilokról 2021 tavaszától üzeneteket írt a sértettnek, amelyekben magánéleti, anyagi problémákra, betegségekre, kórházi kezelésekre, halálesetekre kért pénzt a sértettől.

Az együttérző és segíteni akaró idős sértettől a vádlott több mint 205 millió forintot csalt ki.

Egy másik ismerősüktől a nő több mint 13 millió forintot csalt ki hasonló okokra hivatkozva.

A csaló nő élettársa tudva azt, hogy a számlára érkező összegek bűncselekményből származnak, a számlát továbbra is rendelkezésre bocsátotta.

A csalásból befolyt jelentős összegek nagy részét a két vádlott közösen szerencsejátékra fordította.

A Ceglédi Járási Ügyészség a sértetteket kihasználó nőt két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A bankszámlát rendelkezésre bocsátó élettársát az ügyészség minősített pénzmosás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járási Ügyészség fog dönteni.

A képen azon üzenetek egyike látható, amelyben a sértettől pénzt próbál kicsalni az elkövető.

Kezdőlap    Belföld    Több százmilliót csaltak ki az idős boltostól

ügyészség

cegléd

nagykőrös

pest vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

A Galatasaray és a Liverpool isztambuli mérkőzésével kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os negyeddöntőinek sora. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ott van a Vörösök kezdő csapatában, Sallai Roland a tartalékok közé került a másik oldalon.
Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Három rendeletet fogadott el a kormány annak érdekében, hogy védje a hazai az üzemanyagpiacot és a hazai fogyasztókat. Felszabadította a stratégiai készleteket, védett árat vezetett be, és nagykereskedők is olcsóbban kaphatják üzemanyagot, valamint az adótartalom is csökken, de még a kiskereskedőknek is megmarad a profitjuk. Az InfoRádió Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát kérdezte a részletekről.
 

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Milyen ár lesz a kútoszlopon? Ki ellenőrzi, hogy lehet-e olcsóbban tankolni?

Üzemanyagárak: újabb csökkentést jelentett be a kormány

Átadták a Mol kőolajfinomítóját Fiuméban

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

A Novo Nordisk kedden közölte, hogy figyelmeztető levelet kapott az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságtól (FDA) a dán gyógyszergyártó New Jersey állambeli telephelyén végzett ellenőrzés nyomán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt Kiss László

Meghalt Kiss László

Jogi diplomáját 1975-ben szerezte meg a pécsi egyetemen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran tells us. Meanwhile, an Iranian official warns Donald Trump to be careful he doesn't get "eliminated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 18:18
A Bükkben bukkantak egy támadás nyomaira
2026. március 10. 17:45
A bankrablással vádolt korábbi rendőr hét és fél év fegyházat kapott
×
×