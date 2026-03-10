Több százmilliót csaltak ki az idős boltostól

A vádirat szerint a két nagykőrösi nő, a vádlottjak – egy háztartásban éltek. Az idősebb nő a bankszámlája feletti rendelkezést és a hozzá tartozó bankkártyát átadta a fiatalabb nőnek, aki ebben az időszakban nem dolgozott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség

A munkanélküli nő elhatározta, hogy csalással fog pénzhez jutni oly módon, hogy az ismerősi körükbe tartozó jóindulatú sértettektől a saját maguk, valamint kitalált személyek különböző magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen pénzt kér kölcsön, amelyeket nem fog visszafizetni.

2021-ben a nő felvette a kapcsolatot a lakóhelye közelében boltot üzemeltető közel 80 éves sértettel, akitől mások részére pénzt kért kölcsön. A nő annak érdekében, hogy az idős bácsival elhitesse, hogy az általa kitalált személyek valós, létező emberek, egy ismert közösségi oldalon álprofilokat hozott létre. Az álprofilokról 2021 tavaszától üzeneteket írt a sértettnek, amelyekben magánéleti, anyagi problémákra, betegségekre, kórházi kezelésekre, halálesetekre kért pénzt a sértettől.

Az együttérző és segíteni akaró idős sértettől a vádlott több mint 205 millió forintot csalt ki.

Egy másik ismerősüktől a nő több mint 13 millió forintot csalt ki hasonló okokra hivatkozva.

A csaló nő élettársa tudva azt, hogy a számlára érkező összegek bűncselekményből származnak, a számlát továbbra is rendelkezésre bocsátotta.

A csalásból befolyt jelentős összegek nagy részét a két vádlott közösen szerencsejátékra fordította.

A Ceglédi Járási Ügyészség a sértetteket kihasználó nőt két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A bankszámlát rendelkezésre bocsátó élettársát az ügyészség minősített pénzmosás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járási Ügyészség fog dönteni.

A képen azon üzenetek egyike látható, amelyben a sértettől pénzt próbál kicsalni az elkövető.