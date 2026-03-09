ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico: Szlovákia is blokkolhatja az Ukrajnának szánt uniós hitelt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A pozsonyi kormányfő kedden Párizsban tárgyal Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az Ukrajnán keresztüli olajszállítás ügyéről. A szlovák miniszterelnök azt kéri majd, hogy engedélyezzék a Barátság kőolajvezeték sérülésének helyszíni ellenőrzését, és jelezte: Szlovákia szükség esetén kész átvenni Magyarországtól az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolását.

Robert Fico szerint Szlovákia számára létfontosságú az Ukrajnán át érkező kőolajszállítás fenntartása. Úgy fogalmazott: ha ez megszűnne, az jelentős gazdasági veszteséget okozna az országnak, mind az olaj ára, mind a szállítási költségek miatt. A miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító az olajválság kihirdetése után már a stratégiai állami tartalékokból kezdett olajat felhasználni.

A kormányfő a párizsi találkozón azt a kérdést is fel kívánja vetni az Európai Bizottság elnökének, hogy meddig részesíti előnyben az unió egy nem tagállam – vagyis Ukrajna – érdekeit az uniós tagországok, köztük Szlovákia és Magyarország létfontosságú nemzeti érdekeivel szemben. A szlovák miniszterelnök ismételten azt is kérni fogja Brüsszeltől, hogy

tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérülésének helyszíni megtekintését.

A kormányfő szerint a rendelkezésre álló információk és műholdfelvételek azt mutatják, hogy a vezetékkel valójában nincs komoly probléma. Hozzátette: ha mégis bebizonyosodna, hogy sérülés történt, Szlovákia kész technikai segítséget és javítási kapacitást is felajánlani.

Robert Fico arról is beszélt, hogy Pozsony szükség esetén „átveheti a stafétát Magyarországtól” az Európai Unió Ukrajnának szánt hitelének blokkolása ügyében – ezzel az áprilisi magyar választásokra utalt. A szóban forgó, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag jóváhagyása jelenleg több tagállam ellenállása miatt akadozik. Fico szerint a hitel blokkolása legitim eszköz lehet arra, hogy nyomást gyakoroljanak az olajszállítás helyreállítása érdekében.

A kormányfő úgy véli, az ukrán vezetés azzal számolhat, hogy a közeljövőben – például a magyarországi választások után – kedvezőbb politikai helyzet alakul ki, és akkor ismét megindulhat az olajszállítás.

Robert Fico szerint azonban ebben az esetben is szükség lehet arra, hogy más ország vegye át a vétó szerepét.

Közben Richard Takáč szlovák mezőgazdasági miniszter azt javasolta a kormányfőnek, hogy a keddi párizsi látogatást követően semmiképpen se utazzon tárgyalni Kijevbe. A tárcavezető szerint az ukrán politikai helyzet miatt biztonsági kockázatot jelentene egy ilyen látogatás.

„Azt sem javaslom, hogy egyetlen lépéssel is belépjen Ukrajna területére, mert

azután, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, nagy a valószínűsége – és én személyesen meg vagyok erről győződve –, hogy Ukrajnában vannak emberek, akik képesek lennének lelőni a szlovák miniszterelnököt csak azért, mert szuverén álláspontja van,

és más véleményt képvisel, mint amit Zelenszkij úr szeretne” – tette hozzá a szlovák agrártárca vezetője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

ukrajna

robert fico

barátság kőolajvezeték

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
