Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot és az energiatanácsot az olajárrobbanás miatt

„Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Mindez azután történt, hogy az olajárak hétfő reggelre elszálltak, 15-16 százalékot ugrottak a záróárakhoz képest. A piacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros lényegében egy hete le van zárva (ezen a jelentős átkelőn halad át normál esetben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának mintegy ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már visszafogja a termelést, egyes mezőkön teljesen leálltva azt, ugyanis a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig lassan megtelnek.

Magyar Péter is reagált a helyzetre, szerinte az olajárrobbanás miatt „totális káosz és összeomlás fenyeget”, és mint írja, „eközben Orbán Viktor csak üzenget, háborús gyűléseken uszít és orosz ügynökök segítségét kéri, ahelyett, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozások mindennapi problémáival foglalkozna.”