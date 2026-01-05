Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat

Donald Trumpnak mindössze pár óra alatt sikerült az, ami Vlagyimir Putyinnak majd’ négy éve nem: egy gyors katonai akcióval megdöntötte az országa érdekszféráját úgymond veszélyeztető állam vezetését és hazája bírósága elé állítja az elnököt.

Nicolás Madurót egy rövid bombázás és civilek és a venezuelai elnök testőrei, körülbelül 40 ember élete árán fogták el és vitték az Egyesült Államokba.

Oroszország, amely a dél-amerikai ország szövetségesének mondja magát, hivatalosan bírálta az akciót. Dmitrij Medvegyev egykori orosz miniszterelnök, elnök és most az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese ugyanakkor az ukrán vezetés számára fenyegető lehetőséget is lát. A tőle az utóbbi években megszokott stílusban megjegyezte:

„a jenkik, akik Maduróval precedenst teremtettek, megismételhetik az akciót a banderista fattyak esetében.

Sokkal több indokuk van rá”. Ezzel arra utalt, hogy nem kímélhetik Volodimir Zelenszkij elnököt, ha nem hajlandó alkut kötni Donald Trumppal.

Medvegyev „törvénytelennek, de következetesnek” nevezte az amerikai akciót, megjegyezve, hogy Trump elnök érvényesíti országa érdekeit. Az ilyen „a legerősebb jogán” politika nemcsak rá, hanem az Egyesült Államokra is jellemző.

Ezek után pedig azt üzente egy sértő szót is használva „a napfényes Amerika elvtársainak, hogy ezek után nincs alapjuk bírálni a mi országunkat”.

Egyes nyugati elemzők szerint

Oroszország ugyanakkor alkut is ajánlhat Trumpnak: nem tiltakozik Venezuela miatt, ha neki kedvező módon rendezik az ukrán konfliktust.

Moszkva hivatalosan egyelőre ugyanakkor protestál, bár civilizáltabb hangnemet használ, mint Medvegyev. A külügyminisztérium Maduro azonnali elengedését sürgette, és azt, hogy „párbeszéd útján oldják meg Washington és Caracas problémáit”. Lavrov külügyminiszter pedig telefonon beszélt az amerikaiak nyomására ügyvezető elnökké megtett Delcy Rodríguez Gomez volt alelnökkel.

Zelenszkij Maduro-módra történő elfogását nemcsak a szabadszájú volt orosz elnök vetette fel, hanem egy ukrán parlamenti képviselő is. Artyom Dmitruk azt írta a Telegramban, hogy Amerikának az ukrán elnököt kéne elfognia, akit terroristának titulált, mert szerinte „miatta maradtak milliók áram nélkül”.

Oroszországban közben attól tartanak, hogy ha a világpiacra kerül a hatalmas venezuelai olajkincs, akkor leesik a kőolaj ára, ami súlyos csapást mér az orosz gazdaságra. Oleg Gyeripaszka milliárdos üzletember azt írta egy bejegyzésében, hogy az USA ellenőrzése alá kerülhet a világ olajmezőinek több, mint a fele.

„Az a tervük, hogy 50 dollár alatt tartsák a hordónkénti árat. Ahogy egy katonai blogger megjegyezte: „ez nem vicces, eljöhet az idő, amikor már nem is éri meg kitermelni az olajat”.