ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.65
usd:
328.19
bux:
0
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Moszkva, 2017. április 19.Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök beszámol a kormány 2016-os munkájáról az orosz parlament alsóházában, a dumában Moszkvában 2017. április 19-én. (MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Sajátos analógiát lát Nicolás Maduro elfogása és az Egyesült Államok lehetséges ukrajnai fellépése közt a volt orosz elnök. A háború éveiben a beszólásairól elhíresült Dmitrij Medvegyev szerint Volodimir Zelenszkij elnököt is elrabolhatják. Közben Kijevben is aggódnak a történtek miatt.

Donald Trumpnak mindössze pár óra alatt sikerült az, ami Vlagyimir Putyinnak majd’ négy éve nem: egy gyors katonai akcióval megdöntötte az országa érdekszféráját úgymond veszélyeztető állam vezetését és hazája bírósága elé állítja az elnököt.

Nicolás Madurót egy rövid bombázás és civilek és a venezuelai elnök testőrei, körülbelül 40 ember élete árán fogták el és vitték az Egyesült Államokba.

Oroszország, amely a dél-amerikai ország szövetségesének mondja magát, hivatalosan bírálta az akciót. Dmitrij Medvegyev egykori orosz miniszterelnök, elnök és most az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese ugyanakkor az ukrán vezetés számára fenyegető lehetőséget is lát. A tőle az utóbbi években megszokott stílusban megjegyezte:

„a jenkik, akik Maduróval precedenst teremtettek, megismételhetik az akciót a banderista fattyak esetében.

Sokkal több indokuk van rá”. Ezzel arra utalt, hogy nem kímélhetik Volodimir Zelenszkij elnököt, ha nem hajlandó alkut kötni Donald Trumppal.

Medvegyev „törvénytelennek, de következetesnek” nevezte az amerikai akciót, megjegyezve, hogy Trump elnök érvényesíti országa érdekeit. Az ilyen „a legerősebb jogán” politika nemcsak rá, hanem az Egyesült Államokra is jellemző.

Ezek után pedig azt üzente egy sértő szót is használva „a napfényes Amerika elvtársainak, hogy ezek után nincs alapjuk bírálni a mi országunkat”.

Egyes nyugati elemzők szerint

Oroszország ugyanakkor alkut is ajánlhat Trumpnak: nem tiltakozik Venezuela miatt, ha neki kedvező módon rendezik az ukrán konfliktust.

Moszkva hivatalosan egyelőre ugyanakkor protestál, bár civilizáltabb hangnemet használ, mint Medvegyev. A külügyminisztérium Maduro azonnali elengedését sürgette, és azt, hogy „párbeszéd útján oldják meg Washington és Caracas problémáit”. Lavrov külügyminiszter pedig telefonon beszélt az amerikaiak nyomására ügyvezető elnökké megtett Delcy Rodríguez Gomez volt alelnökkel.

Zelenszkij Maduro-módra történő elfogását nemcsak a szabadszájú volt orosz elnök vetette fel, hanem egy ukrán parlamenti képviselő is. Artyom Dmitruk azt írta a Telegramban, hogy Amerikának az ukrán elnököt kéne elfognia, akit terroristának titulált, mert szerinte „miatta maradtak milliók áram nélkül”.

Oroszországban közben attól tartanak, hogy ha a világpiacra kerül a hatalmas venezuelai olajkincs, akkor leesik a kőolaj ára, ami súlyos csapást mér az orosz gazdaságra. Oleg Gyeripaszka milliárdos üzletember azt írta egy bejegyzésében, hogy az USA ellenőrzése alá kerülhet a világ olajmezőinek több, mint a fele.

„Az a tervük, hogy 50 dollár alatt tartsák a hordónkénti árat. Ahogy egy katonai blogger megjegyezte: „ez nem vicces, eljöhet az idő, amikor már nem is éri meg kitermelni az olajat”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat

ukrajna

orosz

venezuela

nicolas maduro

dmitrij medvegyev

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat
Tudósítónktól

Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat
Sajátos analógiát lát Nicolás Maduro elfogása és az Egyesült Államok lehetséges ukrajnai fellépése közt a volt orosz elnök. A háború éveiben a beszólásairól elhíresült Dmitrij Medvegyev szerint Volodimir Zelenszkij elnököt is elrabolhatják. Közben Kijevben is aggódnak a történtek miatt.
 

Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyértelmű fenyegetést küldött Donald Trump: Venezuela csak a kezdet volt, más országokban is katonai akció jöhet

Egyértelmű fenyegetést küldött Donald Trump: Venezuela csak a kezdet volt, más országokban is katonai akció jöhet

Nicolás Maduro venezuelai elnök ma áll bíróság elé New Yorkban, miután az amerikai fegyveres erők a hétvégén őrizetbe vették egy caracasi katonai rajtaütés során. Donald Trump vasárnap azzal fenyegetett, hogy újabb beavatkozásra kerül sor, ha Venezuela nem működik együtt olajiparának megnyitásában és a kábítószer-kereskedelem visszaszorításában - írja a Reuters. De nemcsak Caracas kapott fenyegetést Washingtontól, más országok is Trump céltáblájára kerültek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 5.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 5.)

A Pénzcentrum 2026. január 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump said Venezuela's interim president Delcy Rodríguez could "pay a very big price, probably bigger than Maduro" if she "doesn't do what's right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 19:31
Hipergyors energiatárolási módszert dolgoztak ki kínai kutatók
2026. január 3. 16:07
Terpeszkedő monstrumok – miért egyre nagyobbak az autók és hogyan csapnak le rájuk a városok?
×
×
×
×