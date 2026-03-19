A Hyundai Motor Group dél-koreai autógyártó cég hétfőn, a Las Vegasban rendezett Consumer Electronics Show-n (CES) mutatta be az Atlas nevű humanoid robotot.
Már az ukrán hadszíntéren vannak a humanoid robotok

Két humanoid robotot küldött Ukrajnába egy amerikai cég, ahol felderítési és logisztikai feladatokban tesztelik őket valós harci környezetben. A humanoid robotok hosszabb távon átvehetik a katonák legveszélyesebb szerepeit, hogy ne kerüljön emberéletekbe egy háborús konfliktus.

Az elmúlt években a humanoid robotok leginkább laboratóriumokban és technológiai bemutatókon szereztek maguknak hírnevet, de úgy tűnik, 2026 hozhatja el azt a fordulatot, amikor ezek a gépek először jelennek meg valódi hadszíntéren. Egy amerikai startup, a Foundation Robotics februárban két Phantom MK-1 robotot küldött Ukrajnába, ahol éles körülmények között, harcokhoz közeli zónákban kezdték meg a tesztelést – elsősorban felderítési feladatokat.

A Time alapján a Telex arról ír, hogy a Phantom MK-1-et eredetileg extrém környezetekben történő munkavégzésre tervezték, de a vállalat vezetése már a fejlesztés korai szakaszában számolt azzal, hogy a technológia katonai szerepkörben is kulcsfontosságúvá válhat. A gépek februári ukrajnai telepítése ennek a filozófiának az első látványos megnyilvánulása volt. A robotok bonyolult terepen mozognak, szállítmányokat juttatnak el a csapatokhoz, és olyan zónákba is be tudnak hatolni, ahová drónok nem.

A fejlesztők komoly mérnöki munkával érték el, hogy az MK-1 képes legyen egyensúlyát akkor is megtartani, ha vizuális információ nélkül kell haladnia – ez kritikus képesség a romos vagy instabil környezetekben. A cég társalapítója, Mike LeBlanc szerint

erkölcsi indok is szól amellett, hogy a jövő hadszínterein emberek helyett robotok végezzék a legveszélyesebb feladatokat. Úgy véli, a humanoid formátum logikus evolúciója a ma már széles körben használt autonóm rendszereknek, például a drónoknak.

LeBlanc már azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a Phantom MK-1 később bármilyen emberre tervezett fegyvert vagy eszközt képes legyen kezelni. A robot jelenleg főként nem harci célú feladatokra van bevetve, de a tesztek során bizonyította, hogy képes nagy pontosságot igénylő műveletek elvégzésére, szállítmányok mozgatására és tereptárgyak megkerülésére is.

A Phantom MK-1 fejlesztése a cikk szerint már most óriási figyelmet kelt az amerikai hadsereg különböző ágai között: a Foundation összesen 24 millió dollár értékben kötött kutatási szerződéseket az amerikai hadsereggel, a haditengerészettel és a légierővel. Emellett a robot kikötőkben, gyárakban és más ipari környezetekben is tesztelés alatt áll, például azzal a céllal, hogy egyszer akár robbantási feladatokban segítse a tengerészgyalogság egységei.

Új időszámítás a háborúkban?

A Brave1 program adatai szerint 2026 januárjában több mint 7000 robotikus küldetést hajtottak végre különböző földi rendszerek, az ellátmányozástól a sebesültek kimenekítéséig.

Bár a Phantom MK-1 fejlesztése és tesztelése még korántsem ért véget, már most látszik: a humanoid robotok olyan technológiát testesítenek meg, amely alapjaiban alakíthatja át a hadviselésről alkotott képünket. Ukrajnában végzett terepmunkájuk lehet az első lépés egy olyan korszak felé, ahol a frontvonalon már nem feltétlenül emberek állnak – hanem a mesterséges intelligenciával támogatott humanoid gépek.

A humanoid robothadseregek felemelkedése a nukleáris fegyverekhez hasonló elrettentő erő is lehetne, hiszen így egyik oldalnak sem lenne taktikai előnye a másikhoz képest.

Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

Érdekes módon szúrt le a forint

