2026. január 14. szerda
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Szergej Lavrov élesen kritizálta az Egyesült Államok külpolitikáját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok venezuelai művelete azt jelzi, hogy Washington a nemzetközi kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerének lerombolására törekszik – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

„Mindenki számára világos, hogy ez a nemzetközi jog durva megsértése” – hangoztatta a miniszter a dél-amerikai országban végrehajtott amerikai beavatkozásról szerdán Moszkvában újságíróknak namíbiai hivatali partnerével közösen megtartott sajtótájékoztatóján.

Meglátása szerint ezt a véleményt a világ országainak túlnyomó többsége osztja, és az amerikai fellépés miatt a globalizáció ment „a macska farka alá”.

Leszögezte, hogy Moszkva elkötelezett a Caracasszal megkötött megállapodások mellett. Mint fogalmazott, Oroszország „nagy érdeklődéssel, aggodalommal és szimpátiával” figyeli, ahogy a jelenlegi venezuelai vezetés országának érdekeit védelmezi. Felhívta a figyelmet arra, hogy Venezuela kész a párbeszédre az Egyesült Államokkal, ha „ez a párbeszéd olyan formában és tartalommal valósul meg, amely az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és az egyoldalú diktátumok, illetve a politikai, és még inkább az erőszakos módszerek elutasításának elvein alapul”.

Úgy vélekedett, hogy a tisztességtelen és diszkriminatív szankciós módszerek alkalmazása az Egyesült Államok versenyképességének folyamatos romlásáról szól.

„Amikor az Egyesült Államok a kizárólagosság alapján kezd el cselekedni, semmibe véve mindazokat a normákat, amelyeket maguk az amerikaiak mozdítottak elő, azt a modellt propagálva, amelyet globalizációnak neveztek, és amikor maguk is (…) feladták minden elvüket, természetesen

ez arra enged következtetni, hogy amerikai kollégáink megbízhatatlannak tűnnek, amikor ilyen módon cselekszenek”

– mondta arra reagálva, hogy Washington kilátásba helyezte: 25 százalékos vámot vet ki Irán minden partnerére.

Leszögezte, hogy egyetlen külső fél nem változtathatja meg Oroszország és Irán kapcsolatainak jellegét, amely „a két állam, a két nép érdekeit szolgálja”.

Arra a sajtóértesülésre reagálva, miszerint Steven Witkoff és Jared Kushner az Egyesült Államok képviseletében hamarosan ismét Moszkvába utazik, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljon,

Lavrov kifejezte Oroszország nyitottságát az amerikai féllel való kapcsolatfelvételre.

A tárcavezető szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozói Witkoff-fal és Kushnerrel komolyak és konkrétak voltak, a céljuk pedig az volt, hogy megállapítsák az ukrajnai válság kiváltó okait, és megegyezzenek a leküzdésük módjáról. Mint mondta, az orosz fél szívesen meghallgatná, milyen benyomásokat szereztek az amerikai tárgyalófelek az európai „hajlandók szövetségével” folytatott találkozójukon.

A miniszter szerint Oroszország látja, hogy az Egyesült Államok el akarja kerülni Ukrajna felvételét a NATO-ba. Emlékeztetett rá, hogy Putyin többször megerősítette: Oroszország nyitott az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokra, ha azok „komoly természetűek” lesznek. Lavrov megismételte az orosz álláspontot arról, hogy az európai javaslat, amely szerint tűzszünetet kell kihirdetni a rendezési megállapodás előtt, arra irányul, hogy időt nyerjenek Kijev számára és megőrizzék ottani a rendszer lényegét.

Közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök részéről, a vonatkozó nyilatkozatai ellenére, Moszkvához nem érkezett komoly javaslat Párizstól a kapcsolatfelvételre. „Ez a közvéleményre dolgozik, mikrofondiplomácia, megafondiplomácia, amely soha nem vezetett semmi jóra” – hangoztatta.

Az orosz diplomácia vezetője hangot adott álláspontjának, miszerint a kollektív Nyugat érdekelt a háború előkészítésében Oroszországgal, és „nyíltan beszélnek erről”.

