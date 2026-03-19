Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.

A tervek szerint néhány hónapon belül már elindulhatna egy korlátozott mennyiségű, úgynevezett vészüzemű szállítás, amely havi szinten több tízezer tonna kőolajat jelentene. „Hosszabb távon, két-három éven belül viszont a vezeték akár évi 2–3 millió tonnás kapacitást is elérhetne” – jegyezte meg a cseh ipari és kereskedelmi miniszter.

A cseh fél nemcsak a nyersolaj, hanem a kőolajtermékek – így a benzin és a dízel – szállításának lehetőségét is felajánlotta. Karel Havlíček szerint ez a lépés jelentősen erősítené Közép-Európa energiabiztonságát, és kulcsfontosságú lehet nemcsak Csehország és Szlovákia, hanem a térség más országai, köztük Magyarország számára is.

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter elmondta: a projekt előkészítését egy közös munkacsoport végzi, amelyben a Transpetrol és a cseh MERO szakemberei vesznek részt. Feladatuk a műszaki feltételek kidolgozása és a fordított áramlás tesztelése lesz. A próbák várhatóan a szlovákiai Ipolyságig tartanak majd, ahol a vezeték Magyarország felé csatlakozik. A beruházás költsége a becslések szerint közel egymilliárd cseh korona, vagyis több mint 40 millió euró lehet, és mindkét fél uniós forrásokat is szeretne bevonni a finanszírozásba.

A felek emellett tárgyaltak az Adria kőolajvezeték kapacitásának esetleges bővítéséről is. Ez azonban jelenleg összetett egyeztetéseket igényel Horvátország és Magyarország között, amelyekben Csehország közvetítő szerepet vállalna.

A mostani kezdeményezés hátterében az áll, hogy január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Ukrajna szerint ennek oka, hogy egy orosz támadás megrongálta a vezeték egyik létesítményét a nyugat-ukrajnai Brody térségében.

Ugyanakkor Szlovákia részéről olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint műholdfelvételek alapján nem történt jelentős károsodás. Pozsony – Budapesthez hasonlóan – Ukrajnát bírálta, míg Kijev azt közölte, hogy dolgozik az infrastruktúra helyreállításán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a javítások már a végükhöz közelednek, a vezeték egy-másfél hónapon belül újra működőképes lehet.

Csehország mindeközben egy uniós szakértői csoport létrehozását is támogatja, amely felmérné a Barátság vezeték ukrajnai szakaszának állapotát. A cél – a cseh miniszter szerint –, hogy a kialakult helyzetet szakmai alapokra helyezzék, és csökkentsék a politikai feszültséget.

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon
Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

Hatalmas a baj a sztrádán: léptek a rendőrök, egyetlen autó sem hajthat át a szakaszon

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya Budapest felé vezető oldalát Szeged közelében csütörtök este - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 12. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, nézzük, ezúttal volt-e telitalálat.

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

