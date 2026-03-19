Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

A tervek szerint néhány hónapon belül már elindulhatna egy korlátozott mennyiségű, úgynevezett vészüzemű szállítás, amely havi szinten több tízezer tonna kőolajat jelentene. „Hosszabb távon, két-három éven belül viszont a vezeték akár évi 2–3 millió tonnás kapacitást is elérhetne” – jegyezte meg a cseh ipari és kereskedelmi miniszter.

A cseh fél nemcsak a nyersolaj, hanem a kőolajtermékek – így a benzin és a dízel – szállításának lehetőségét is felajánlotta. Karel Havlíček szerint ez a lépés jelentősen erősítené Közép-Európa energiabiztonságát, és kulcsfontosságú lehet nemcsak Csehország és Szlovákia, hanem a térség más országai, köztük Magyarország számára is.

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter elmondta: a projekt előkészítését egy közös munkacsoport végzi, amelyben a Transpetrol és a cseh MERO szakemberei vesznek részt. Feladatuk a műszaki feltételek kidolgozása és a fordított áramlás tesztelése lesz. A próbák várhatóan a szlovákiai Ipolyságig tartanak majd, ahol a vezeték Magyarország felé csatlakozik. A beruházás költsége a becslések szerint közel egymilliárd cseh korona, vagyis több mint 40 millió euró lehet, és mindkét fél uniós forrásokat is szeretne bevonni a finanszírozásba.

A felek emellett tárgyaltak az Adria kőolajvezeték kapacitásának esetleges bővítéséről is. Ez azonban jelenleg összetett egyeztetéseket igényel Horvátország és Magyarország között, amelyekben Csehország közvetítő szerepet vállalna.

A mostani kezdeményezés hátterében az áll, hogy január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Ukrajna szerint ennek oka, hogy egy orosz támadás megrongálta a vezeték egyik létesítményét a nyugat-ukrajnai Brody térségében.

Ugyanakkor Szlovákia részéről olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint műholdfelvételek alapján nem történt jelentős károsodás. Pozsony – Budapesthez hasonlóan – Ukrajnát bírálta, míg Kijev azt közölte, hogy dolgozik az infrastruktúra helyreállításán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a javítások már a végükhöz közelednek, a vezeték egy-másfél hónapon belül újra működőképes lehet.

Csehország mindeközben egy uniós szakértői csoport létrehozását is támogatja, amely felmérné a Barátság vezeték ukrajnai szakaszának állapotát. A cél – a cseh miniszter szerint –, hogy a kialakult helyzetet szakmai alapokra helyezzék, és csökkentsék a politikai feszültséget.