2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Nyitókép: Pexels.com

Új országok, ahová most ne utazzunk, még ha meg meg is tehetnénk – lista

A külügyi tárca honlapján folyamatosan frissül a lista, különböző kategóriákba sorolják a veszélyes utazási célországokat.

Már a magyarok kedvenc üdülőhelyeinek egy részét sem ajánlja utazásra a Külgazdasági és Külügyminisztérium – írja az Origo.

Összesen 11 új ország került vörös listára. Ezekben az országokban vagy fegyveres összetűzések vannak, vagy zavargások, vagy természeti katasztrófák, vagy betegségek, vagy a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető események tapasztalhatók.

Amennyiben a célországban a piros besorolást háborús helyzet vagy fegyveres konfliktus indokolja, ebben az esetben a biztosítók többsége mentesül a térítési kötelezettség alól, azaz egy figyelmetlenül kiválasztott úti cél esetén nagyon pórul járhatunk.

Országok listája:

  • Egyesült Arab Emírségek (2026. 03. 01.)
  • Izrael (2026. 02. 28.)
  • Bahrein (2026. 03. 01.)
  • Katar (2026. 03. 01.)
  • Kuvait (2026. 03. 01.)
  • Libanon (2026. 03. 01.)
  • Palesztina (2026. 03. 01.)
  • Venezuela (2026. 01. 03.)
  • Szaúd-Arábia: az ország keleti határától számított kb. 300 km-es körzete (2026. 03. 02.)*
  • Kamerun egyes területei (2026. 01. 28.)*
  • Benin egyes területei (2026. 01. 27.)*

A *-al jelölt országok egyéb területei kiemelt biztonsági kockázatot rejtenek, azaz II- es (narancssárga) vagy fokozott óvatossággal látogathatók, azaz III-as (sárga) biztonsági kategóriában szerepelnek. Azon országok és térségek, melyek ezen a listán nem szerepelnek II-es (narancssárga), III-as (sárga) vagy IV-es (zöld) biztonsági kategóriában vannak.

A piros kategóriába eső országok és térségek részletes listája a Külügyminisztérium oldalán olvasható.

Már az olyan ismertebb turistacélpontok egyes régiói is veszélyesek, mint Japán (Fukusima miatt), Egyiptom (a Sínai-félsziget északi és középső része, valamint a líbiai és szudáni határ térsége) vagy épp a Fülöp-szigetek (Mindanao szigete és az azt körülvevő szigetvilág).

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon
Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

