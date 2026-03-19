Új országok, ahová most ne utazzunk, még ha meg meg is tehetnénk – lista

Már a magyarok kedvenc üdülőhelyeinek egy részét sem ajánlja utazásra a Külgazdasági és Külügyminisztérium – írja az Origo.
Összesen 11 új ország került vörös listára. Ezekben az országokban vagy fegyveres összetűzések vannak, vagy zavargások, vagy természeti katasztrófák, vagy betegségek, vagy a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető események tapasztalhatók.
Amennyiben a célországban a piros besorolást háborús helyzet vagy fegyveres konfliktus indokolja, ebben az esetben a biztosítók többsége mentesül a térítési kötelezettség alól, azaz egy figyelmetlenül kiválasztott úti cél esetén nagyon pórul járhatunk.
Országok listája:
- Egyesült Arab Emírségek (2026. 03. 01.)
- Izrael (2026. 02. 28.)
- Bahrein (2026. 03. 01.)
- Katar (2026. 03. 01.)
- Kuvait (2026. 03. 01.)
- Libanon (2026. 03. 01.)
- Palesztina (2026. 03. 01.)
- Venezuela (2026. 01. 03.)
- Szaúd-Arábia: az ország keleti határától számított kb. 300 km-es körzete (2026. 03. 02.)*
- Kamerun egyes területei (2026. 01. 28.)*
- Benin egyes területei (2026. 01. 27.)*
A *-al jelölt országok egyéb területei kiemelt biztonsági kockázatot rejtenek, azaz II- es (narancssárga) vagy fokozott óvatossággal látogathatók, azaz III-as (sárga) biztonsági kategóriában szerepelnek. Azon országok és térségek, melyek ezen a listán nem szerepelnek II-es (narancssárga), III-as (sárga) vagy IV-es (zöld) biztonsági kategóriában vannak.
A piros kategóriába eső országok és térségek részletes listája a Külügyminisztérium oldalán olvasható.
Már az olyan ismertebb turistacélpontok egyes régiói is veszélyesek, mint Japán (Fukusima miatt), Egyiptom (a Sínai-félsziget északi és középső része, valamint a líbiai és szudáni határ térsége) vagy épp a Fülöp-szigetek (Mindanao szigete és az azt körülvevő szigetvilág).