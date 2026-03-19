Új országok, ahová most ne utazzunk, még ha meg meg is tehetnénk – lista

Már a magyarok kedvenc üdülőhelyeinek egy részét sem ajánlja utazásra a Külgazdasági és Külügyminisztérium – írja az Origo.

Összesen 11 új ország került vörös listára. Ezekben az országokban vagy fegyveres összetűzések vannak, vagy zavargások, vagy természeti katasztrófák, vagy betegségek, vagy a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető események tapasztalhatók.

Amennyiben a célországban a piros besorolást háborús helyzet vagy fegyveres konfliktus indokolja, ebben az esetben a biztosítók többsége mentesül a térítési kötelezettség alól, azaz egy figyelmetlenül kiválasztott úti cél esetén nagyon pórul járhatunk.

Országok listája:

Egyesült Arab Emírségek (2026. 03. 01.)

Izrael (2026. 02. 28.)

Bahrein (2026. 03. 01.)

Katar (2026. 03. 01.)

Kuvait (2026. 03. 01.)

Libanon (2026. 03. 01.)

Palesztina (2026. 03. 01.)

Venezuela (2026. 01. 03.)

Szaúd-Arábia: az ország keleti határától számított kb. 300 km-es körzete (2026. 03. 02.)*

Kamerun egyes területei (2026. 01. 28.)*

Benin egyes területei (2026. 01. 27.)*

A *-al jelölt országok egyéb területei kiemelt biztonsági kockázatot rejtenek, azaz II- es (narancssárga) vagy fokozott óvatossággal látogathatók, azaz III-as (sárga) biztonsági kategóriában szerepelnek. Azon országok és térségek, melyek ezen a listán nem szerepelnek II-es (narancssárga), III-as (sárga) vagy IV-es (zöld) biztonsági kategóriában vannak.

A piros kategóriába eső országok és térségek részletes listája a Külügyminisztérium oldalán olvasható.

Már az olyan ismertebb turistacélpontok egyes régiói is veszélyesek, mint Japán (Fukusima miatt), Egyiptom (a Sínai-félsziget északi és középső része, valamint a líbiai és szudáni határ térsége) vagy épp a Fülöp-szigetek (Mindanao szigete és az azt körülvevő szigetvilág).