Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Robert Fico szlovák miniszterelnök az ungvári megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés tovább folytatja a szándékos károkozást Szlovákia gazdaságának – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök.

A szlovák miniszterelnök a közösségi médiaplatformján közzétett videóbejegyzésében a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozó történéseiről és az ott ismertetett szlovák álláspontról számolt be.

Elmondta: az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés,

a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem.

Elmondta: brüsszeli felszólalásában tájékoztatott arról, hogy Szlovákia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a tranzit leállításáról hozott egyoldalú döntése miatt kénytelen volt kőolaj-szükséghelyzetet bevezetni. Rámutatott:

az érvényes uniós megállapodások értelmében Szlovákiának és Magyarországnak 2027 végéig joga van orosz kőolaj beszerzésére a Barátság kőolajvezetéken és tengeri úton egyaránt.

Mint mondta, hangot adott azon meggyőződésének is, hogy az ukrán kőolajtranzit megújításának folytonos elodázásával

Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából.

Kiemelte: António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette, hogy Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: az adott körülményekre tekintettel elutasította az Ukrajna támogatását megerősítő záródokumentum jóváhagyását. Kifejtette: ez a döntése azt az álláspontot tükrözi, hogy az EU és Ukrajna, illetve Szlovákia és Ukrajna közötti kapcsolatok nem épülhetnek egyoldalúságra, arra, hogy egyrészről mindenkori kötelesség legyen kielégíteni Zelenszkij igényeit, és közben el kellene fogadni a tisztelet hiányát és az ukrán elnöknek azokat a döntéseit, amelyekkel szándékosan kárt okoz uniós tagországok gazdasági érdekeinek.

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

