ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.63
usd:
337.08
bux:
121795.19
2026. március 19. csütörtök Bánk, József
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Verst Logistics szállítmányozási cég telepén, a Kentucky állambeli Hebronban 2026. március 11-én. Trump a rendezvényen bejelentette: a Nemzetközi Energia Ügynökség beleegyezett abba, hogy összehangolja a különbözõ országok olajtartalékainak  mintegy 400 millió hordó kõolaj  felszabadítását az iráni konfliktus nyomán felszökött világpiaci olajárak stabilizálása érdekében.
Nyitókép: Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.

Az elnök a japán miniszterelnökkel tartott találkozójának nyilvános részén újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta, hogy „sehova” sem készül csapatokat vezényelni, amit „egyébként megtehetne”.

Donald Trump arról is beszélt, hogy nem értett egyet az izraeli légicsapással a dél-iráni földgázmező ellen, amit közölt Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel is. Hozzátette, hogy ugyan Izraellel mint szövetségessel összehangolják a lépéseket, de ilyen esetek előfordulhatnak, ugyanakkor több hasonló nem fog megtörténni.

Az amerikai elnök az iráni konfliktus világgazdasági hatásaival kapcsolatban kifejtette, hogy nem könnyen hozta meg a döntést a katonai művelet elindításáról, mert számított a piaci reakciókra, akkor is, ha azok alatta maradtak annak, amivel számolt.

„Gondoltam, hogy az olaj ára fel fog menni, és a gazdaság teljesítménye kicsit lemegy, de azt gondoltam, hogy sokkal rosszabb lesz, és most már hamarosan véget ér”

– fogalmazott Donald Trump, azt is hangoztatva, hogy az iráni rezsim ellen indított katonai beavatkozás lezárulta után a világ „sokkal biztonságosabb lesz”.

Az elnök a Hormuzi-szoros közlekedésének biztonságával kapcsolatban kifejtette, hogy azok a NATO-tagországok nem voltak hajlandóak segítséget nyújtani, amelyek energiaellátása a szállítási útvonalra épül. Megjegyezte, hogy az érintett államok most már „sokkal kedvesebbek lettek”, amit ugyanakkor megkésettnek nevezett.

Az elnök megerősítette, hogy adminisztrációja 200 milliárd dollár pótlólagos költségvetési forrást kér katonai célokra a kongresszustól, ami jórészt a hadianyagok pótlásához szükséges az iráni konfliktus lezárulta után. Az elnök „kicsi árnak” nevezte annak érdekében, hogy az amerikai katonai biztonság szintje fennmaradjon.

Egyben kritizálta elődjét, Joe Bident, aki Donald Trump szerint katonai eszközből „túl sokat adott Ukrajnának”, majd nem pótolta a hiányzó készleteket. Emlékeztetett arra, hogy az amerikai védelmi ipar meghatározó szereplői több üzemet építenek, a kivitelezések már tartanak, aminek nyomán az amerikai fegyverek és hadianyagok gyártási kapacitásai nagy mértékben növekednek.

Az amerikai kormányzat húszmilliárd dollárt meghaladó értékű fegyverzet eladását tervezi jórészt a Perzsa-(Arab-)öböl menti arab szövetséges államoknak

– derül ki a külügyminisztérium kongresszusnak csütörtökön megküldött tájékoztatásából.

A jóváhagyásra a törvényhozásnak megküldött üzleti tranzakció keretében az Egyesült Arab Emírségek 8 milliárd dollár értékben légvédelmi rendszereket, drónokat, rakétákat és F-16-os vadászrepülőgépekben használatos hadianyagot vásárolna.

Kuvait ugyancsak 8 milliárd dollár értékben szerezne be rakétavédelmi berendezéseket és radarrendszereket, míg Jordánia kisebb értékű katonai vásárlást tervez az Egyesült Államoktól.

A washingtoni külügyminisztérium közlése szerint további 6 milliárd dollár értékű eladást is terveznek a három arab ország számára, amihez nem szükséges a kongresszus jóváhagyása, mert már elfogadott üzletek módosításáról van szó.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

washington

donald trump

irán

fehér ház

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon
Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A szlovén kormány legfeljebb 30 millió liter dízel üzemanyagot szabadít fel a stratégiai tartalékból az ellátási zavarok kezelése érdekében, négy nappal azután, hogy még nem tartotta indokoltnak a készletek felhasználását - közölte a kabinet csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A mérkőzés legjobbjának megválasztott honfitársáról, Szoboszlai Dominikról szintén elismerően beszélt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 20:31
Életet menthet a potencianövelő kék pirula egyes beteg csecsemőknél
2026. március 19. 19:21
Dmitrij Medvegyev ukrán kapitulációról beszél, és nem tekinti legitimnek a „levéltetű” Volodimir Zelenszkijt
×
×