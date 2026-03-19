Ha ilyet vásárolt, vigye vissza a boltba!

A Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. az általuk forgalmazott Fitodry Citromfű levél 100 g megnevezésű termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról a hatósággal együttműködve gondoskodott.

A termékben diklór-difenil-triklóretánt (DDT) találtak, amelyet - a közlemény szerint - a környezeti eredetű, tartós szennyezők közé sorolnak, és általában nem közvetlen permetezésből származik, hanem a múltbéli használat okozta talaj- és vízszennyezésből kerül be a növényekbe és a táplálékláncba. A felhalmozódott DDT hosszú távon mérgező, rákkeltő hatású lehet, és megzavarhatja a hormonrendszert.