Ilyen Mars-járót még nem láttunk – videó

A NASA a következő generációs Mars-járók fejlesztésén dolgozik, amelyek gyorsabbak és könnyebben irányíthatók lehetnek a jelenlegi eszközöknél. Bár a vörös bolygóra küldött roverek – például a 2012 óta működő Curiosity és a Perseverance – bizonyították rendkívüli strapabíróságukat, komoly korlátaik vannak: lassan haladnak, és a nehéz, sziklás vagy homokos terepen gyakran kerülőutakat kell tenniük.

A NASA ezért egy új megközelítést tesztel az Ernest nevű prototípussal, amelynek teljes neve Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain, vagyis az Extrém Lejtős Terepen Navigáló Felderítő Rover. A járművet a Colorado-sivatagban próbálják ki, és a tervek szerint a jelenlegi hatkerekű Mars-járókhoz képest másfajta mozgásra lenne képes – számolt be a hvg.hu.

Az Ernest különlegessége, hogy kerekeit meg tudja emelni, így az akadályokat nem feltétlenül megkerüli, hanem képes „átlépni” rajtuk. A négykerekű prototípus 37 óra alatt mintegy 25,7 kilométert tett meg, ami átlagosan 1,3 kilométer/órás sebességet jelent, végsebessége pedig körülbelül 1,6 km/h. A tényleges Marsra szánt változat ennél nagyobb lehet, a jelenlegi tesztmodell hossza 1,2 méter.

A fejlesztés másik előnye a rugalmas felfüggesztés és a könnyebb navigáció lehet. Az Ernest képes lenne váltani az aktív és passzív felfüggesztés között, attól függően, mennyi energiára van szükség, miközben mind a négy kereke kormányozható. A NASA célja egy olyan Mars-járó létrehozása, amely gyorsabban és hatékonyabban képes felfedezni a bolygó nehezebben megközelíthető területeit.