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Nyitókép: SCM Jeans/Getty Images

Befolyás, vagyon, ingatlanok – korrupció miatt kizártak az állampártból egy egykori magas rangú kínai vezetőt

Infostart / MTI

A kínai állami média közlése szerint a volt tisztségviselő visszaélt a hatalmával, ajándékokat fogadott el, rokonait jelentős vagyonhoz és ingatlanokhoz juttatta hozzá piaci ár alatt.

Korrupciós vádak miatt kizárták a Kínai Kommunista Pártból Ma Hszing-zsujt, a párt Politikai Bizottságának volt tagját – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A volt vezető ellen áprilisban indult vizsgálat „súlyos fegyelmi és törvénysértések” gyanújával, amely kifejezést a kínai hatóságok rendszerint korrupciós ügyekre használnak. A vizsgálat megállapította, hogy Ma Hszing-zsuj szabálytalanul befolyásolta tisztségviselők kinevezését, jogosulatlan előnyökhöz juttatott másokat, valamint hozzátartozói hivatalos befolyását felhasználva jelentős anyagi haszonra tettek szert.

Az állami média beszámolója szerint Ma Hszing-zsuj emellett jogellenesen fogadott el ajándékokat, rokonai számára piaci ár alatti ingatlanvásárlásokat segített elő, továbbá hivatali befolyását személyes előnyök megszerzésére használta.

A hatóságok szerint jelentős értékű pénzt és vagyont fogadott el, az összegről azonban nem közöltek adatot.

Ma Hszing-zsuj korábban a központi vidéki munkát irányító testület helyettes vezetőjeként is dolgozott, ezt megelőzően Sencsen, majd 2021-től a Hszincsiang Ujgur Autonóm Terület párttitkára volt. Az elmúlt hónapokban több olyan tisztségviselő ellen is vizsgálat indult, akik az ő hivatali ideje alatt kaptak előléptetést.

Az ügy újabb példája a kínai vezetés magas rangú tisztségviselőkre is kiterjedő korrupcióellenes fellépésének, amely az elmúlt években a párt, az államigazgatás és a hadsereg számos vezetőjével szemben indult eljárást eredményezett. A közelmúltban a védelmi és az űripari ágazat több vezetője ellen is korrupciós eljárás indult.

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