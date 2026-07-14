Vízbombázó repülőgépet is bevetnek Párizs közelében

A lángokkal mintegy 850 tűzoltó küzd két napja, munkájukat most először a fővárosi régióban, a déli országrészből érkezett négy vízbombázó repülőgép is segíti.

Arra számítunk, hogy bár a szél viszonylag enyhébb a tegnapihoz képest, a hőmérséklet változatlan marad – mondta az AFP hírügynökségnek Paul-Edouard Laurain parancsnok, a tűzoltóság szóvivője. Az időjárási viszonyok eddig kedvezőtlenek voltak a tűzoltás szempontjából a hőség, az erős szél és a száraz levegő miatt.

A tűzoltóknak két fő erdőtüzet kell megfékezniük. Az első vasárnap délután tört ki az A6-os autópálya környékén, amely a Párizsból délkeleti irányba vezető fő közlekedési útvonal, és átszeli az erdőt. A tűz az autópálya egy szakaszának mindkét irányba történő lezárását eredményezte. A második hétfő délután tört ki az erdőben, nem messze Fontainebleau városától.

Összesen körülbelül ezer embert evakuáltak a hatóságok szerint.

Két gyanúsítottat őrizetbe vett a rendőrség – jelentette be hétfő este Laurent Nunez belügyminiszter, aki már korábban jelezte, hogy feltehetően szándékos gyújtogatás történt.

A két gyanúsított egyike egy 18 éves fiatalember, akinek korábban nem volt dolga a rendőrséggel. Nyomozati források szerint egy öngyújtó volt nála, és a keze kormos volt, amikor előállították.

Az ország egész területen 59 embert állítottak elő „szándékos vagy véletlen tűzgyújtás” miatt a nyár eleje óta, közülük heten kerültek előzetes letartóztatásba. Az év eleje óta több mint 32 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

A híres fontainebleau-i erdő körülbelül 23 ezer hektárnyi területen terül el, Párizstól 60 km-re délkeletre. Évente 15 millió látogatót fogad. A homokos talaj és a rendkívül gyúlékony páfrányos és tűlevelű növényzete miatt érzékeny területnek számít, különösen a kánikulai időjárás miatt, ami jelenleg sújtja a párizsi régiót és az ország egy jelentős részét.

Kedden a 96 megyéből 26-ot helyezett a francia meteorológiai szolgálat a legmagasabb szintű hőségriasztás alá, a párizsi régiótól Franciaország délkeleti részéig, ahol 38-40 Celsius fokos csúcshőmérsékeletekre lehet számítani a délután folyamán.

Az elmúlt két hónapban ez a harmadik tartós hőhullám Franciaországban, s a Météo-France szerint a jelenlegi, július 5-én kezdődött kánikulai időszak legalább csütörtök estig kitart, de a mediterrán térségben elképzelhető, hogy tovább is.