Lezárások és torlódások várnak a Szentendre felé autózókra

Azt írták, hogy az Ady Endre utca és a Papszigeti lehajtó közötti szakaszon július 21-től megkezdődnek az aszfaltburkolat építési munkák, amelynek során éjszaka szakaszos félpályás zárás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett csak váltakozva haladhat a forgalom.

Az aszfaltozási munkák idején kedd estétől hétköznapokon 18 és 6 óra között szakaszos félpályás zárás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett haladhat a forgalom, ezért torlódásra kell számítani az érintett szakaszon – jelezték, hozzátéve, hogy a munkálatok tervezetten három éjszakát vesznek igénybe.