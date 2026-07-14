Rézkábelekért szabdalták szét fűrésszel a vasúti kocsikat

A vádhatóság tájékoztatása szerint a két férfi a cselekményével további négy millió forint rongálási kárt is okozott a vasúttársaságnak.

A vádirat szerint a vádlottak 2024 decembere és 2025 márciusa között egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsit rongáltak meg. A férfiak a kocsik alján lévő fűtési lengőkábeleket fűrészelték le, amelyekből aztán kihúzták a rézvezetéket.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.