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Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Rézkábelekért szabdalták szét fűrésszel a vasúti kocsikat

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Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség két férfi ellen, akik vasúti kocsikról fűrészeltek le fűtési lengőkábeleket, ezzel pedig több mint 11 millió forintos kárt okoztak - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A vádhatóság tájékoztatása szerint a két férfi a cselekményével további négy millió forint rongálási kárt is okozott a vasúttársaságnak.

A vádirat szerint a vádlottak 2024 decembere és 2025 márciusa között egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsit rongáltak meg. A férfiak a kocsik alján lévő fűtési lengőkábeleket fűrészelték le, amelyekből aztán kihúzták a rézvezetéket.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

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