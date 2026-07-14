Brutális brit egészségügyi adat: naponta többezer beteget kezelnek a kórházak folyosóin

Súlyos válságot jeleznek a brit állami egészségügyi szolgálat, az NHS, vagyis a National Health Service legfrissebb adatai. Júniusban csaknem 73 ezer alkalommal láttak el betegeket a sürgősségi osztályok folyosóin, emellett további több mint 22 ezer esetben rögtönzött helyszíneken, a folyosók mellett raktárakban vagy más, betegellátásra alkalmatlan helyiségekben.

Az NHS szerint folyosói ellátásnak számít, ha egy beteg legalább 45 percig ilyen ideiglenes helyen vár vagy kap kezelést. A hivatalos statisztika ráadásul csak egy napi pillanatképet rögzít, így a valós számok ennél is magasabbak lehetnek – írta az adatok feldolgozása után a The Telegraph konzervatív lap.

A brit ápolók szakmai szervezete szerint előfordult, hogy betegek kerekes kórházi ágyakon vagy betegszállító hordágyakon haltak meg a folyosón.

„Elfogadhatatlan, hogy ez mára a brit egészségügy mindennapi valóságává vált” – mondta a szervezet egyik vezetője.

A problémát elsősorban a kapacitáshiány okozza. A brit kórházak jelentős részét úgynevezett NHS-trösztök működtetik. Ezek olyan állami, de önállóan gazdálkodó szervezetek, amelyek egy-egy térség kórházaiért vagy más egészségügyi szolgáltatásaiért felelnek. A trösztök sok intézményben a kihasználtság tartósan meghaladja a száz százalékot, azaz papíron több beteg fekszik bent, mint ahány ágy hivatalosan rendelkezésre áll.

Az orvosok szerint ilyenkor romlik a betegek megfigyelése, nő a diagnózis és a kezelés késedelmének veszélye,

ráadásul a folyosókon gyakran nincs oxigénellátás, betegmegfigyelő műszer vagy vészjelző rendszer. A zsúfoltság miatt a személyes adatok és az orvosi vizsgálatok intimitása sem biztosítható.

Amikor a briteket megkérdezik, hogy mire büszkék, gyakran a II. világháború után a Munkáspárt által létrehozott alanyi jogon ingyenes NHS-t hozzák fel, legalábbis sokáig így volt. Most, a heteken belül hivatalba lépő új miniszterelnöknek, Andy Burnhamnek égetően fontossá válik, hogy valamiféle eredményt mutasson fel.

Az NHS azonban az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy bármennyi pénzt lapátolnak bele, csak nyeli a forrásokat, de a látványos javulás várat magára. A kórházak sürgősségi osztályain a minimum 6 órás várakozás a norma, a háziorvosi vizsgálat után érkező beutalók néha lehetetlen dátumokra felajánlott időpontjait a betegeknek kell komplikáltan megfogalmazott SMS-ek és e-mailek átrágása után megerősíteni, majd hónapokat várni.

A kormány azt ígéri, hogy fokozatosan felszámolja a folyosói ellátást, de a szakemberek szerint ehhez több kórházi ágyra, több egészségügyi dolgozóra és a szociális ellátórendszer megerősítésére lenne szükség.

Közben az egészségügy állapota egyre nagyobb nyomást helyez a brit költségvetésre. A NATO hosszú ideje bírálja Londont amiatt, hogy nem fordít elegendő pénzt védelemre, ezért Keir Starmer távozó kormányfő meghirdette a következő évekre a katonai kiadások jelentős emelését, mindez azonban máshonnan von el forrásokat.