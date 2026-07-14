Asztalra tette kártyáit Ésik Róbert, a kerékpáros-szövetség új elnöke

A Nemzeti Befektetési Ügynökség korábbi elnökét, Ésik Róbertet 70:60 arányban választották meg a sportág első számú emberének Lehoczky Gábor gazdaságfejlesztési és reorganizációs szakemberrel szemben a kerékpáros-szövetség csütörtöki tisztújító közgyűlésén.

„Az én célom az az, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség egy hazai és nemzetközi szinten is sikeres, elismert szakmai szervezet legyen, amelyik átlátható módon működik, és a tagokkal partnerségben dolgozik azon, hogy a kerékpársport minél jobban tudjon fejlődni Magyarországon. Úgyhogy remélem, hogy velem, illetve azzal a megválasztott elnökséggel el tudunk indulni ebbe az irányba” – mondta az InfoRádió megkeresésére Ésik Róbert.

Országúti kerékpáros versenyző is volt, közgazdászként 15 évig nemzetközi nagyvállalatoknál dolgozott. Ezt követően 8 évig foglalkozott gazdaságfejlesztéssel, azon belül befektetésösztönzéssel, ahol az volt a feladata, hogy Magyarországot mint ideális helyszínt pozícionálja nemzetközi viszonylatban is.

„Ennek talán egy kerékpáros relevanciája a Giant gyöngyösi gyárbefektetése. Az elmúlt négy esztendőben az Ernst & Young nevű nemzetközi tanácsadó vállalat partnereként dolgozom. Itt a feladatom alapvetően az, hogy nemzetközi nagyvállalatoknak segítsek a beruházásaik megvalósításában, az Európa, Közel-Kelet, India, Afrika régióban” – tette hozzá.

A Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökségében az elnökön kívül még hárman érkeztek az üzleti életből, öten pedig az egyes szakágakat fedik le.

Ésik Róbert a legfontosabb feladatokról, célokról is beszélt:

a szakmai szemlélet erősítése

szakági bizottságok szerepének erősítése

alulról építkező, szakágaiban aktív, egyesületek által választott szakági bizottságok döntési jogköreinek erősítése

új struktúra a szövetségben, döntések közelebb vitele a szakágakhoz (versenyrendszerek, utánpótlás, edzői, versenyzői életpályamodell, válogatottak felkészülési tervének megújítása).

Az új elnök és a vezetőség megbízatása 2028. november 30-ig szól.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.