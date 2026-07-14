Palócz Éva: el kellene kerülni a forint további erősödését

A kérdésre, hogy meddig jó nekünk a jelenlegi forintárfolyam, Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója azt mondta: erről megoszlanak a vélemények. A monetáris politika alakítói szerint nagyon jó, mert a jegybank elsődleges célja az infláció kordában tartása, és az erős árfolyam mindenképpen támogatja ezt a folyamatot, hiszen az importtermékek ára alacsonyabb lesz. Ugyanakkor az export számára negatív. „Tehát én azt gondolom, hogy

a túl erős forint a reálgazdaságot egyáltalán nem támogatja, mert nagyon erősen sújtja különösen az exportáló vállalatokat,

pont azokat, akik igyekeztek külpiacra lépni, ami egy nagyon dicséretes dolog, hiszen ez lenne a kitörés” – fogalmazott.

Azt szokták mondani, hogy a forint szintje nagyjából a 2021-es szintnek felel meg, ami igaz, hiszen akkor is nagyjából ez a 350 valahány forintos euróárfolyam volt. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40 százalékkal emelkedtek, mert évi átlagban 6-8-10 százalékos volt a béremelkedés, miközben a vállalatok jellemzően nagyon nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz, különösen a kisebbek. A nagyobbak tudnak fedezeti ügyleteket kötni, tehát előre megvesznek valamilyen devizát, lekötik, biztosítják, de a kicsikkel „nem állnak szóba”, a kicsik nem tudják elviselni a forinterősödés költségét – magyarázta a szakértő, kiemelve: ők nagyon ki vannak téve az árfolyam nagyon erős szintjének, ezért azt gondolom, hogy a további forinterősödést mindenképpen el kellene kerülni.

Hogy ki az, aki tenni tud a forint ügyében, aki azt tudja mondani, hogy eddig és ne tovább, azzal kapcsolatban azt mondta: konkrétan nincs olyan szereplő, akinek azonnali és direkt ráhatása lenne, de

például ha a jegybank csökkenti az alapkamatot, akkor azáltal kevésbé teszi vonzóvá a forintvásárlásokat, és ezáltal tudja egy kicsit gyengíteni az árfolyamot.

„Nyilván nem kell nagyon gyengíteni, de jó, ha van egy érzékeny finomhangolás, ami már megindult egyébként. Most megint megindult a kamatvágás, és nagyon remélem, hogy az év hátralévő részében, legalábbis novemberig folytatódni fog. Alacsonyabb jegybanki alapkamat mellett ugyanis van esély arra, hogy gyengüljön a forint árfolyama. A jegybanknak ez csak ugye közvetett célja, hiszen az elsődleges célját, az inflációs célokat nem veszélyeztetheti, de most nincs veszélyben az inflációs cél, hiszen meglepően alacsony: a jegybank áprilisban még 3,8 százalékos inflációt vált, arra épült az egész monetáris politikai stratégia, és most 1,8 százalék” – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.